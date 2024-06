Tarragona celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb una campanya de gestió de residus

Demà dimecres 5 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona ha impulsat una campanya de sensibilització en matèria de gestió de residus per tota la ciutat. A la Rambla Nova s'instal·larà un estand on s'informarà sobre reciclatge, el qual circularà per diversos punts de la ciutat durant tot el mes de juny.

Per tal de dur-la a terme es muntaran diversos punts informatius durant tot el mes de juny, que seran dinamitzats per dos educadors de l’equip d’educació ambiental que informaran, fomentaran i sensibilitzaran sobre la correcta separació de residus, el reciclatge de cadascuna de les fraccions i l’estructura de l’economia circular mitjançant exemples pràctics i entenedors.

L'estand es traslladarà a Ponent al carrer Riu Glorieta (a la zona del Mercat) el proper 10 de juny; a Llevant estarà a l'avinguda Boscos el dia 12; a la plaça de la Constitució de Bonavista el 13; a la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau el dia 14; a la coca central de la Rambla Ponent amb el carrer Riu Besos el 17; a la Rambla President Companys (davant del número 5) el 19; al passatge de l’Abat Escaré (dins plaça Mercadet) el 21; a la plaça de les Lletres Catalanes el 26; i a la zona peatonal del carrer Orosi el 28.

A l'estand es recordarà tots els serveis municipals de què disposen els ciutadans com és el servei recollida de residus voluminosos, el servei de deixalleries mòbils, el servei de Telèfon Verd, l’aplicació EPP!, la ubicació de contenidors de roba, tèxtil i poda, entre d’altres.

En els punts informatius també es repartiran materials per tal de realitzar una correcta separació dels residus domèstics, com els cubells reixats per l’orgànica i el trio de bosses de ràfia de colors i, per tal de donar a conèixer la correcta valorització dels residus orgànics, és a dir en què es transformen, i mostrar de primera mà què és i què vol dir l’economia circular, s’entregarà una bosseta de compost.

