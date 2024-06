Estudiants de l’Institut Antoni de Martí i Franquès mostren les diferents cares de Hamlet

«Ser o no ser»… Hamlet és probablement una de les obres més emblemàtiques de Shakespeare, així com una de les més influents de la literatura anglesa.

La seva trama i els seus monòlegs són coneguts per gairebé tothom, i han estat llegits, interpretats, reimaginats, i admirats per estudiants, actors i dramaturgs arreu del món.

Aquesta clàssica tragèdia arribarà al Teatre Tarragona el dia 9 de juny de mà dels alumnes de segon del Grau Superior de Tècniques d’Actuació de l’Institut Antoni de Martí i Franquès.

Per tant, el diumenge vinent serà el seu torn d’explicar la història del príncep de Dinamarca i el seu descens a la bogeria, això sí, amb un petit gir, i és que no serà un únic actor l’encarregat de donar vida a Hamlet, sinó que la responsabilitat es repartirà entre cada un dels intèrprets.

«Això no deixa de ser un taller de final de cicle, i penso que una bona part d’aquesta formació és que tots tinguin una part important de treball sobre el text», explica Xavi Torra, director i dramaturg de l’obra.

Tot i que aquesta manté part del seu text original, Torra explica que ha «modelat el material en funció de les necessitats pedagògiques i individuals de cada intèrpret», traslladant part del protagonisme a personatges secundaris per poder «potenciar» els atributs de cada alumne.

«Al principi ens va resultar una mica estrany, però un cop vam començar, crec que va funcionar molt bé, perquè vam buscar la fisicalitat del personatge, com pensava, què li passava per dins… I ho vam posar tots en comú, llavors vam poder construir-lo plegats, però cadascú aporta el seu punt i se’l fa seu», explica la Xènia J. Martos, que quan no es posa en la pell de Hamlet interpreta a Ofèlia.

«Ha estat un procés de creació molt interessant i molt ampli», assegura. Un procés que tenen entre mans des de ni més ni menys que desembre, i que en pocs dies arribarà a la seva fi.

«Crec que han treballat molt bé, hem pogut explorar molt exhaustivament tots els aspectes de la creació i a més el projecte els ha servit per tenir una mica de contacte amb el món professional i adonar-se de tota la feina prèvia que realment requereix un projecte com aquest, on no es poden deixar les coses per l’últim dia, sinó que s’ha d’insistir i insistir, perquè al final, els que donaran la cara seran ells», afirma Torra.

Nervis a flor de pell

Ja no queda res perquè els alumnes puguin demostrar tot aquest esforç damunt l’escenari, primer davant un públic estudiantil procedent de les aules de batxillerat de modalitat artística d’altres centres tarragonins en un passi exclusiu que tindrà lloc avui.

El següent passi serà aquest diumenge davant tots aquells que vulguin assistir, que ho podran fer comprant una entrada a la pàgina web entrades.tarragona.cat.

«Diria que tenen més ganes que nervis. Crec que intenten no pensar-hi gaire, però és veritat que aquesta última setmana, que hem fet assajos generals i han vist com de cop i volta s’hi sumaven llums, vestuari, escenografia… Han començat a ser conscients que això és una realitat i en poc temps estaran al Tarragona», explica Torra.

«Ens fa molta il·lusió. Els nervis sempre apareixen, però hem treballat molt i fem un molt bon equip, així que crec que sortirà molt bé. Estem preparats», assegura l’actriu.

