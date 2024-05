El POUM prioritzarà a Tarragona l’augment de zones per a vianants i la mobilitat sostenible

Augmentar la superfície viària dedicada per als vianants serà una de les prioritats del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquesta és una de les premisses que haurà de seguir l’empresa que s’encarregui de redactar l’estudi d’avaluació de la mobilitat que es generarà amb el futur POUM. Així doncs, s’apostarà per la creació de nous carrers i illes per a vianants, així com per l’eixamplament de voreres.

D’aquesta manera, es donarà continuïtat als treballs de pacificació que s’han dut a terme els darrers anys a la ciutat. En alguns carrers com Canyelles o Orosi, ja s’ha realitzat aquesta transformació, que s’està produint també aquests mesos als carrers interiors del Serrallo.

Per als pròxims anys, ja hi ha altres projectes previstos i que canviaran significativament la mobilitat a Tarragona. És el cas de la futura Illa Corsini o la remodelació de la primera coca de la Rambla Nova i del tram Unió-Prim-Apodaca, per donar prioritat al vianant.

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el servei d’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM, per un import total de 77.312,32 euros. Més enllà de fer una estimació de l’increment potencial dels desplaçaments provocat pel futur pla de creixement de la ciutat i considerar la capacitat d’absorció dels serveis viaris i sistemes de transports, l’adjudicatària haurà de proposar les xarxes per on caldrà distribuir la nova mobilitat.

Connexió amb nous sectors

Aquest document definirà el teixit d’itineraris principals per a vianants i bicicletes, el qual assegurarà la connectivitat del centre de la ciutat amb els nous sectors de creixement i àrees d’activitat laboral, com polígons industrials o parcs comercials. L’objectiu d’aquest estudi és definir les mesures i actuacions necessàries per assegurar que la futura mobilitat giri entorn els mitjans de transport més sostenibles.

A l’hora de redactar-lo, es consideraran diferents particularitats que té Tarragona, com l’extensa dispersió que hi ha entre els barris de Llevant i Ponent. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible —que s’està elaborant— i l’impacte del TramCamp també es tindran en compte.

Segons s’explica en els plecs tècnics, es prioritzarà la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques que impedeixen la mobilitat dels vianants i, especialment, de les persones amb mobilitat reduïda. A més, s’apostarà per crear itineraris per a nens i joves que afavoreixin la seva mobilitat a peu o en bicicleta cap a l’escola, fent un entorn urbà més segur.

Ampliar i millorar la xarxa de transport públic, fomentant la connexió dels polígons industrials i centres comercials, també seran una prioritat. D’altra banda, es detectaran i proposaran millores de punts crítics en la xarxa viària analitzats des de la perspectiva de gènere.

L’empresa adjudicatària tindrà quatre mesos per lliurar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, un document imprescindible per a l’elaboració del POUM. Tant com l’estudi d’inundabilitat, que està en procés de licitació.