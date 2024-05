Tarragona vol liderar l’Àrea Metropolitana

Quina ha de ser la capital de la futura Àrea Metropolitana? Per a alguns és una qüestió sense importància. Per a uns altres, com és el cas del grup municipal del PP, sembla que és cabdal. A més, ho tenen clar: li pertoca a Tarragona. Atemorits perquè l’estatus de la ciutat canvïi, van presentar ahir al ple una moció per defensar la seva capitalitat. Ho van intentar, d’urgència, a l’abril, però la resta de grups no van considerar-ho prou important. No són pocs els que creuen que no hauria de ser motiu de discussió. I és que, ni tan sols s’ha definit quina forma tindrà l’Àrea Metropolitana, la qual no necessàriament hauria de tenir una capital.

El reclam per part PP va tensar més, si és possible, la relació entre l’alcalde, Rubén Viñuales i la portaveu popular, Maria Mercè Martorell, qui va carregar contra el batlle per les declaracions que va fer en una entrevista. L’edil l’acusava de «renunciar públicament a la capitalitat». «Tarragona és la punta de llança del territori. És la casa i el cap visible de tota la província i, en conseqüència, ha de tenir més presència i importància que mai», assenyalava la consellera, qui afegia que és «la ciutat ha de liderar l’Àrea Metropolitana amb una direcció ferma i decisiva per al desenvolupament del territori».

Martorell va recriminar a Viñuales que prioritzés «els interessos del PSC» i no els dels ciutadans. A més, li recordava que, en campanya electoral, l’alcalde va declarar que Tarragona seria la capital de l’Àrea Metropolitana. El batlle, molest per les acusacions i cansat per una discussió que considera «absurda», va voler deixar clar que «Tarragona era, és i serà la capital». «Estan confonent de forma voluntària i dolosa la capitalitat de la província, que és molt gran, respecte al d’una àrea metropolitana, que és una mancomunitat de serveis». «Sirusa té capital?» preguntava a la sala. Se sentia el murmuri entre l’oposició. «Alguns volen tornar als anys 90, quan Reus i Tarragona es portaven força malament», assenyalava l’alcalde, qui assegurava que liderar no és només ser la capital.

Setze vots a favor

La moció va ser aprovada amb els 16 vots a favor d’ERC, Junts, Vox i els consellers adscrits Jaime Duque i Javier Gómez, qui va treure el seu costat més «hooligan». El conseller d’ECP, Toni Carmona, feia broma dient que el títol de la moció dels populars s’hauria de titular «Make Tarragona Great Again», emulant l’eslògan de l’expresident dels Estats Units Donald Trump. Els comuns, que es van abstenir, van advertir que cal «anar amb cura amb les empreses supramunicipals perquè no acabin sent privatitzades». Alhora, reclamaven un «procés d’escolta». El portaveu de Junts, Jordi Sendra, afirmava que Tarragona «ha estat i serà la capital». Seguint aquesta línia, la consellera de Vox, Judit Gómez criticava l’alcalde Viñuales: «Que l’alcalde no defensi els interessos de la ciutat és inaudit».

«Per què ens defensem d’una capitalitat que no hem perdut? Som capital i ho continuarem sent», afirmava la portaveu d’ERC, Maria Roig, qui apuntava que «ningú ho discuteix». L’edil instava a «deixar aquestes batalles de campanar» i demanava «una reunió amb l’alcalde perquè ens expliqui que s’està treballant en les negociacions per l’Àrea Metropolitana». Només el PSC va votar en contra, tot i que també creuen que Tarragona, encara que no sigui com a capital, ha de liderar el projecte, una idea que tots els grups municipals semblen compartir.