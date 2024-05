El PP surt «a guanyar» les eleccions europees i no veu fiables els pronòstics del CIS

El PP espera «aglutinar el vot» i vèncer el PSOE a les eleccions europees del 9 de juny tot i els pronòstics del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que situen els socialistes per davant dels populars en una enquesta preelectoral publicada aquest dijous.

«Sortim a guanyar, ja vam guanyar les municipals i les autonòmiques», ha assegurat la cap de llista, Dolors Montserrat en una atenció als mitjans a Tarragona, on ha afirmat que «Espanya s'hi juga molt» als comicis. L'eurodiputada ha recordat que el CIS va situar el PP com un partit «residual» a les eleccions catalanes del 12-M en les quals va acabar «sent el partit que més va créixer en vots». «Tezanos no n'encerta ni una», ha subratllat Montserrat, criticant el president del CIS.

Segons l'eurodiputada, en les últimes eleccions molts socialistes van optar per la llista popular perquè van valorar la «defensa de la llei» i la «lluita contra l'amnistia» de la formació conservadora. «Cada vegada més gent vota PP. Animo tots els catalans que aglutinin el vot al PP perquè els defensarem com sempre ho hem fet a Europa», ha dit.

Alhora, s'ha erigit en el partit «de les solucions» en contraposició als socialistes a qui «no donen suport ni els seus propis socis» després de la retirada de la llei del sòl al Congrés per falta de suports.

«Sánchez no té el suport dels seus propis socis que estan al govern ni dels que li donen suport, com Junts. És un govern que no governa, que no pot aprovar cap llei, només l'amnistia que trenca amb la igualtat dels espanyols. L'únic que estan fent és ocupar la Moncloa per ocupar-la», ha afirmat Montserrat. «L'alternativa a Sánchez és el PP», ha reiterat.

A banda de guanyar a Espanya, la candidata també ha pronosticat que els populars continuaran sent força majoritària al Parlament Europeu. Com a principals prioritats per al pròxim mandat a les europees, la reducció d'impostos i les polítiques sanitàries, especialment pel que fa a la salut mental.

«Si tenim la capacitat d'aglutinar el vot influirem en la defensa dels interessos dels espanyols», ha remarcat Montserrat.

La candidata popular ha triat encarar la campanya des de Tarragona després dels «grans resultats» de la formació a les eleccions catalanes, on van ser segona força. «Tarragona ens portarà sort», ha vaticinat Montserrat, acompanyada de la portaveu del PP a l'Ajuntament de la ciutat, María Mercè Martorell.

