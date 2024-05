L’Ajuntament de Tarragona rebaixa el deute viu fins al 72% i deixa d’estar sota la tutela financera de la Generalitat

«És un dia important», assegurava ahir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durant la celebració del ple. I és que, després de molts anys de treball, l’Ajuntament de Tarragona ha assolit l’objectiu de situar el deute viu per sota del 75%. En el pressupost del 2024, s’ha previst destinar 13 milions d’euros a l’amortització de 14 préstecs que s’arrosseguen des de fa temps. A banda, cal sumar els 5 milions del romanent del 2023 que el consistori ha utilitzat per reduir el passiu. Aquesta operació ha permès baixar el deute fins al 72,2% i sortir, per fi, de la tutela financera de la Generalitat de Catalunya.

«No és mèrit d’aquest govern, sinó de tots els que han passat per aquí», remarcava Viñuales. L’Ajuntament va viure el seu moment més crític amb la crisi econòmica del 2008, quan el deute es va incrementar fins al 160% —la ràtio mostra la relació entre el passiu total i els ingressos consolidats—. El 2019, quan Josep Fèlix Ballesteros (PSC) va deixar l’alcaldia, es va aconseguir situar en el 100%, superant de llarg el pitjor moment del consistori. Durant el passat mandat, amb el govern de Pau Ricomà (ERC), Tarragona va reduir el deute en 24 milions. Amb Jordi Fortuny (ERC) liderant l’àrea econòmica, es va tancar l’exercici del 2023 amb 152 milions d’euros de passiu, assolint una ràtio del 80%.

L’executiu de Viñuales ha estat l’encarregada de rematar la feina. Des del primer dia de mandat, els socialistes es van fixar com a objectiu arribar al límit legal del 75%. Ara, l’Ajuntament es troba en el 72% i el deute consolidat ha baixat dels 152 milions d’euros als 146,9. Aquests cinc milions de diferència són els que es van incorporar del romanent de tresoreria, a través d’un modificatiu de crèdit el passat abril i que s’han utilitzat per pagar préstecs. Amb l’assoliment d’aquesta fita, l’Ajuntament podrà demanar crèdits sense necessitar l’aval de la Direcció General de Política Financera. Això no vol dir, però, que quedi exempt del control habitual que fa la Generalitat de qualsevol administració.

Més capacitat inversora

Deixar enrere aquesta tutela permetrà a l’Ajuntament tenir més capacitat inversora. «Guanyem autonomia per gestionar el nostre deute sense haver de demanar cap autorització prèvia», apuntava la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, qui remarcava que el govern «està baixant deute» i, al mateix temps, «està invertint en la ciutat més que mai». De fet, en el ple d’ahir es va donar llum verda un modificatiu de crèdit de 2,5 milions que permetrà adquirir sis busos híbrids per 1,8 milions. També inclou 350.000 euros per a l’aportació del 20% de descompte en el transport públic.

Els diners provenen dels romanents de l’Ajuntament (1,4 milions dels 7,4 totals), i dels organismes autònoms: els Patronats de Turisme (95.500 euros) i Esports (373.000 euros( i l’Institut Municipal de Serveis Socials (500.000 euros). El modificatiu de crèdit s’ha aprovat amb 16 vots a favor (PSC, Junts, ECP i no adscrits), 7 en contra (ERC i Vox) i les 4 abstencions del PP. El portaveu dels comuns, Jordi Collado, va agrair al govern que «hagi tingut la calma de no cometre l’error de destinar tot a pagar deute». També ho celebrava Jordi Sendra, portaveu de Junts, qui remarcava que «part dels romanents s’han destinat a temes socials» i a «serveis per als ciutadans».

Judit Gómez (Vox) s’hi oposava perquè hi ha «partides ideològiques», mentre que la portaveu d’ERC, Maria Roig, deia que «queda justificada que la pujada d’impostos de forma desmesurada no era necessària». Tanmateix, criticaven que no es destinés part del romanent a habitatge social. Per la seva banda, Maria Mercè Martorell (PP) deia que «és una bona notícia que es renovi la flota d’autobusos». «No serà flor d’un dia, sinó un constant aquest mandat», afirmava l’alcalde.

Consens unànime per dignificar i protegir els Montgons El ple ha votat a favor, de forma unànime, a la moció presentada per ERC i ECP per a la conservació i la recuperació del patrimoni dels Montgons, elaborada per l’AV de Parc Riu Clar. «Treballarem amb la Generalitat per obligar el propietari a complir la seva obligació», deia el conseller de Patrimoni, Nacho García.