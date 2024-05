El cicle ‘Norai, històries a la fresca’ durà contacontes arreu de Tarragona

El nou cicle Norai, històries a la fresca té l’objectiu de fomentar l’oralitat, la lectura i, en general, el món literari des de diferents àmbits. La iniciativa, que portarà sessions de contacontes arreu de la ciutat, començarà aquest mes de maig i s’allargarà fins a l’agost, amb una sessió mensual. Torreforta, el Serrallo, Sant Salvador i el Camp de Mart són els espais escollits per a les sessions.

Segons ha explicat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «des de la Biblioteca Pepita Ferrer s’inicia aquest projecte que compta amb la implicació de diferents departaments municipals i que pretén, en aquests moments de revolució digital i d’intel·ligència artificial, apropar a tota la ciutadania aquesta activitat fonamentada en la transmissió oral, de valors, coneixements i tradicions, tan antiga com la paraula, tan antiga com el conte».

Ramos va recalcar ahir durant la presentació que «la proposta és oferir contacontes explicats per persones que no s’hi dediquen professionalment, per a persones a qui, com a gairebé tothom, els agrada explicar i escoltar històries, promovent a la vegada la cocreació».

Inici el 31 de maig

El cicle s’iniciarà el 31 de maig a la plaça Pilar Pradells de Torreforta. El mes següent, el 21 de juny, el Serrallo serà l’escenari escollit. El 26 de juliol es traslladarà als Interblocs de Sant Salvador, per finalment el 14 d’agost posar punt i final a aquesta primera edició del cicle sota les ombres dels arbres dels jardins del Camp de Mart.

L’objectiu és ampliar la proposta en futures edicions i arribar a nous indrets de Tarragona amb històries que arriben de diferents cultures, de persones amb diferents procedències que volen explicar la seva història i relacionar-se amb altres persones.

Les històries que conformen aquesta primera edició del Norai serán il·lustrades en directe per il·lustradors tarragonins com NApi o Octavius entre d’altres, membres tots ells de l’Associació d’Il·lustradors de Tarragona. També es compta amb el suport del departament de Filologia Catalana de la URV a través de l’Arxiu del Folklore, i amb la mentoria d’Agus Ferré, Rat Cebrian i Ferran Aixalà, encarregats de formar a la dotzena de contacontes que hi participen en aquesta primera edició del cicle.

El conseller de Joventut, Guillermo García de Castro, va expressar que és bo «perpetuar la comunicació oral i la recuperació de l’espai públic» i va posar en valor «el fet de recuperar espais de socialització més que mai on fer i construir els lligams entre la comunitat».