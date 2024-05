Torna a quedar deserta la licitació per construir la galeria de tir de la Urbana

Nou entrebanc per a la construcció de la futura galeria de tir a les dependències de la comissaria de la Guàrdia Urbana. Després que quedés desert el primer concurs públic, l’Ajuntament de Tarragona va reiniciar el procés per adjudicar les obres el passat mes d’octubre amb una segona licitació. Aquesta, però, ha tingut el mateix resultat, ja que el consistori no ha rebut, de nou, cap oferta. Segons fonts municipals, ja s’està treballant per fer «els canvis necessaris en el projecte» i aconseguir, al tercer intent, que hi hagi empreses interessades.

La proposta consisteix en l’adequació d’una sala de la comissaria de la policia local, que està situada al número 8 del carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Gol. Avui dia, l’espai en qüestió forma part de la zona d’aparcament de vehicles oficials, tot i que, en un principi, es va dissenyar amb l’objectiu que acabés sent una galeria de tir. Així es va preveure l’any 2013, quan es va dur a terme la construcció de l’actual caserna de la Guàrdia Urbana, però mai s’ha arribat a adequar ni a equipar.

El projecte comprèn un espai de 25 metres de longitud, totalment insonoritzat, amb una zona freda per a la manipulació d’armes, així com un sistema d’extracció de fums. Donades les característiques de les noves instal·lacions, s’ha requerit una sèrie d’informes de seguretat. Segons s’explica a l’informe justificatiu, la construcció de la galeria de tir pretén respondre a una «aposta continuada per a la millora del servei»» i servirà per «renovar la infraestructura vinculada a la formació i ensinistrament del personal adscrit a unitats operatives de la Guàrdia Urbana.

A per un tercer intent

L’Ajuntament va iniciar, per primer cop, el procés de licitació d’aquest projecte l’abril del 2023. En aquella ocasió, el termini d’execució era de tres mesos i el pressupost, de 165.810,32 euros (IVA inclòs). El concurs va quedar desert i, mesos després, el consistori va intentar-ho de nou, però incrementant el pressupost fins als 220.500 euros. L’alcalde i responsable de l’àrea de Seguretat, Rubén Viñuales, remarcava que la galeria de tir es tracta d’una «necessitat» i que s’havia realitzat un reajustament del projecte a les necessitats actuals. Aquestes han acabat sent insuficients, ja que no s’ha rebut cap oferta, així que caldrà fer noves modificacions per aconseguir atraure les empreses.