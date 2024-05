Socialistes, Junts i PP celebren els resultats a les seves seus a Tarragona

Durant la jornada, s'han pogut veure cares llargues en algunes seus i, sobretot, ambient festiu i de celebració en algunes altres.

El PP a Tarragona ha estat el partit que més vots ha sumat respecte a les últimes eleccions. L'ambient al bar A tocar ferro, on s'han reunit els populars per seguir els resultats, era de celebració total, amb somriures i cantant l'himne del partit. Pere Lluis huguet, número 1 del partit a Tarragona no ha amagat la seva alegria.

A la seu d'Esquerra, en canvi, l'ambient era molt més tens, amb cares més llargues i rostres seriosos.

A la seu de Junts, l'ambient era animat, tot i que no eufòric. El partit de Carles Puigdemont esperava un resultat que els permetés superar un partit socialista que ha obtingut una victòria clara.

El partit guanyador de les eleccions també ha mostrat cares de satisfacció i càntics de victòria. El PSC celebrava la victòria amb càntics de «Tarragona socialista» i aplaudiments.