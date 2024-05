603.688 tarragonins estan cridats a les urnes davant un escenari postelectoral incert i fragmentat

A les 9 hores està previst que obrin els 2.695 col·legis electorals amb 8.940 meses repartides per Catalunya. Un total de 5.754.931 catalans i catalanes poden votar, 130.864 persones més que en les últimes eleccions del 2021. Els vetos creuats i les discrepàncies entre partits independentistes posen entredit els pactes que hi pot haver després del 12-M i plana la possibilitat d'una repetició d'eleccions.

Els catalans i catalanes també decideixen si es reedita la majoria independentista a la cambra catalana, que podria dependre del partit d'extrema dreta Aliança Catalana. Tot plegat, en plena pugna entre ERC i Junts per ser la força independentista més votada i amb la mirada als efectes que el 12-M pot tenir a la governabilitat de Madrid.

Del total d'electors, 4.279.049 corresponen a la circumscripció de Barcelona, 603.688 a la de Tarragona, 553.338 a la de Girona i 318.856 a Lleida. Gairebé 300.000 formen part del cens de residents a l'estranger. Aquests comicis s'incorporen al cens 243.004 persones per haver complert la majoria d'edat des de l'última cita amb les urnes al Parlament. Es tracta d'una xifra més alta que en les anteriors (211.667) i, de fet, la més alta des del 2003.

Als col·legis electorals, que estaran oberts fins a les 20 hores, es mobilitzen 80.460 membres de les meses, incloent titulars i suplents. I, per primera vegada en unes eleccions catalanes, tots els representants de l'Administració podran transmetre les dades a través d'una tauleta mòbil.

Pel que fa als mitjans materials, aquest 12-M compta amb 5.799.820 paperetes, 6.289.920 sobres de votació i 139.590 còpies de manuals per als membres de les meses. El dispositiu de seguretat està integrat per 4.300 agents dels Mossos i 3.000 de les policies locals. Així doncs, un 56% dels locals estan coberts pels Mossos i el 44% restant per les policies locals.

L'escrutini començarà a les 20 hores i està previst que acabi a les 22.30 hores. Els resultats definitius però no se sabran fins al 17 de maig quan es faci l'escrutini general a les Juntes Electorals Provincials. Prèviament, s'haurà fet el recompte dels vots dels electors residents a l'estranger. Els resultats que es facin públics aquest dilluns a la nit sí que inclouran el vot per correu. Prop de 97.500 persones han votat per correu al 12-M, un 63'8% menys que el 2021 però un 36,6% més que el 2017.

Et pot interessar: