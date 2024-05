Ayuso es passeja per Sant Pere i Sant Pau i visita el seu mercat a dos dies de les eleccions catalanes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet una crida a «unir el vot constitucionalista» en el PPC diumenge. «O el vot s'uneix, o tenim més sanchisme», ha dit. «Teniu les dades de les últimes eleccions», ha continuat en una intervenció des de Tarragona.

La dirigent dels populars ha dit que dilluns «tornarà la mateixa llauna de sempre: dividir-nos, les urnes de cartró, l'autodeterminació i el referèndum». I ha criticat un possible pacte entre el PSC i Junts: «És igual si un era de dretes o d'esquerres, tot per la causa, per mantenir-se, encara que siguin programes antagònics. Què té a veure ideològicament el programa que tingui Puigdemont que amb el d'Illa?».

El candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha fet el seu penúltim acte públic al barri de Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona, on va criar-se i després créixer políticament. Ho ha fet acompanyat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que s'ha fotografiat amb desenes de simpatitzants i militants del PP que s'han concentrat per escoltar-los.

Ayuso ha acusat els socialistes i als independentistes de «fabricar ciutadans bons i dolents, depenent el que pensis i l'afinitat que tinguis amb l'administració». I ha insistit que estan fent que l'administració pública «no funcioni». «Això és totalitarisme, poder abusiu de l'administració que està trencant la convivència», ha etzibat.

La presidenta madrilenya ha assenyalat que el «nacionalisme» està «creixent d'una manera desmesurada», «utilitzen el públic per créixer i mantenir-se», ha apuntat. «Després sempre arriba la decadència, el repartiment equitatiu de la pobresa», ha indicat.

Fernández s'inspira en Ayuso

El candidat del PPC ha dit que el seu «objectiu» és «treballar perquè Catalunya recuperi aquest lideratge i posar en les coses molt difícils Ayuso». «Però mentre això no passa i seguim amb els mals governants processistes, cal ser realistes i reconèixer la realitat», ha argumentat per afegir que «avui dia, Madrid està fent les coses millor que Catalunya». «Li donarem la volta», ha expressat. «Serem capaços de recuperar una Catalunya líder, això sí, inspirant-nos en la recepta de llibertat d'Isabel Díaz Ayuso», ha acabat.

