Alliberen a Tarragona l'Aran, una tortuga marina de 18 quilos capturada accidentalment

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha participat aquesta tarda en l'alliberament d'un exemplar de tortuga marina recuperada per la Fundació CRAM.

Aquest és el cas de l’Aran, una tortuga marina de 18 quilos, que ha estat reintroduïda al mar després d’haver estat capturada accidentalment a causa de l’activitat pesquera el passat 19 de març a la costa de La Ràpita i haver estat durant aquest temps acollida a les instal·lacions del CRAM, on s’ha recuperat per tal de poder tornar a ser reintroduïda ara al seu hàbitat.

Viñuales, ha rebut aquesta tarda el certificat i la bandera ECOMED, que reconeixen Tarragona com a municipi compromès amb la gestió de la biodiversitat marina i format en els protocols oficials d’actuació amb fauna marina protegida.

Aquesta distinció l’atorga la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins CRAM, organitzadora de la jornada d’avui de conscienciació i gestió de la biodiversitat marina, i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de Tarragona.

L’alcalde Rubén Viñuales s'ha mostrat agraït pel reconeixement rebut i ha expressat que «el guardó no és de l'Ajuntament de Tarragona sinó de tota la ciutadania, una ciutadania sensibilitzada que ja està formada per tal de saber actuar davant d'aquest tipus de situacions».

Durant la jornada, celebrada a la platja del Miracle i oberta a tota la ciutadania, ha estat quan l’alcalde de Tarragona també ha alliberat l'exemplar de tortuga.

Durant el dia d’avui s’han realitzat altres activitats de sensibilització com ara una acció de voluntariat ambiental de neteja de la pròpia platja, un simulacre de rescat de tortuga, així com una sessió formativa on els diferents actors involucrats en les activitats marítimes municipals (la policia local, els serveis de Neteja i Foment, serveis de socorrisme de Creu Roja i guinguetes, de Protecció Civil, i de la conselleria de Medi Ambient), s’han pogut format en els protocols oficials.

