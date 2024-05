Torna a Reus i Tarragona la ‘Pint of Science’

Els dies 13, 14 i 15 de maig arriba a Reus i Tarragona una nova edició de la iniciativa Pint of Science, el festival de divulgació científica que busca apropar la ciència a la societat de la mà de les pròpies persones que investiguen, establint una relació que fomenti el coneixement, desperti la curiositat i l’apropament.

La iniciativa vol demostrar que la ciència i la investigació són activitats que afecten directament la societat i fer a la societat partícip de la ciència, per això, proposa els bars com a punt de trobada entre la comunitat investigadora i el públic.

Fer divulgació científica en l’ambient informal i distès d’un bar és el que caracteritza el festival, que se celebra des de fa nou anys i en aquesta edició es fa simultàniament a 26 països de tot el món. A Tarragona i a Reus fa set anys que s’organitza de la mà de l’Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona i enguany amb la col·laboració de la regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus.

En aquest sentit, el regidor de l’àrea, Josep Baiges, ha recordat que el present Pla d’Acció Municipal basa un dels seus tres eixos en la ciència i la innovació per al creixement econòmic i ha posat de manifest que iniciatives com aquesta «fan emergir el talent i el potencial del territori quant a la innovació, la ciència i el coneixement i generen noves oportunitats de creixement econòmic i desenvolupament futur».

L’esdeveniment és gratuït i el programa complert, amb la llista de xerrades, bars, temàtiques i horaris ja es pot consultar a la web.

Durant tres dies, una trentena d’investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i institucions i centres de recerca del territori aproparan la seva ciència als ciutadans. Hi participaran investigadors i investigadores que es troben en els inicis de la carrera investigadora i d’altres amb una àmplia trajectòria en el món de la recerca.

A Reus es celebrarà al Café Teatre i al As de Copes, mentre que a Tarragona a l’Ol’Dirty Burgers i a la Sala Zero.

En aquesta edició 2024 es posarà en pràctica a tot el territori el lema «Ciència de Km 0». Per això no s'admetran, per defecte, ponents que desenvolupen la seva activitat investigadora fora de la província a què pertany la localitat on pretenen fer la xerrada.

