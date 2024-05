Roberto Barros: «Quan una empresa vol entrar al mercat africà, els diuen que treballin amb nosaltres»

Què es treballa des de l’àrea d’Internacional de la Cambra de Tarragona?

«Ajudem les empreses a internacionalitzar-se i, sobretot, a exportar. Les assessorem i resolem les seves consultes, però ens hem especialitzat en les missions comercials».

No hi participen només empreses del territori...

«Fa molt, vam entendre que per ajudar les empreses del territori, que és limitat, havíem de portar empreses de la resta del país. Nosaltres no rebem cap tipus d’ajut i ho treballem tot a partir de la venda de serveis. Per això, fer una missió comercial amb 4 o 5 empreses és inviable».

Quantes són necessàries?

«Ens agrada que com a mínim hi hagi 7 o 8 empreses. Hem arribat a tenir-ne 36. Tenim molta capacitat de gestionar i coordinar viatges de negocis. Possiblement, som dels més experts a tot l’Estat. Ningú a Espanya és capaç de fer una missió conjunta a quatre països, com la que vam fer en el seu dia a Nigèria, Ghana, Togo i Benín».

En quin moment la Cambra va decidir impulsar les missions comercials?

«Fa molts anys. No és una cosa que hàgim inventat, però sí que l’hem anat perfeccionant amb el temps. Quan vaig entrar a la Cambra, es feia una missió anual a un país. Ara estem fent uns 30 països cada any. Quan una empresa ve a demanar assessorament, l’atén una persona que ha estat en 90 mercats als cinc continents».

Què els podeu aportar?

«L’experiència immensa que tenim fa molt senzill enfocar la resposta a les empreses que ens consulten. Tenim un networking enorme amb empreses de tot l’Estat i de tots els sectors. Per exemple, per resoldre la consulta, podem trucar una empresa de Galícia per consultar com resolen cert problema a Camerún.

Quin és el funcionament dels viatges comercials?

«No són missions col·lectives, són sectorials, ens limitem al business to business. Cada empresa té la seva pròpia agenda individual. Nosaltres no fem visites institucionals, anem a ajudar a l’empresa».

Com es defineix l’agenda?

«Cada companyia ens diu quin perfil d’empreses vol veure i les que no. Per exemple, si ets una empresa de cosmètics professionals, pots anar a veure distribuïdors del sector, centres d’estètica, spas, perruquers i maquilladors professionals... I a la nit ens reunim totes les empreses i compartim els coneixements i contactes que hem adquirit durant el dia».

Aquesta relació entre empreses és important...

«Quan fas el viatge sol tens dos ulls i dues orelles. Quan ho fas amb persones diferents tens 22 ulls i 22 orelles, que t’expliquen coses que series incapaç de veure si vas sol. De sobte, en dos dies de treball en un país nou, coneixes set potencials importadors».

Podries dir algun cas d’èxit?

«Vermouth Yzaguirre. Estan a molts mercats d’exportació i molts d’ells els han obert amb la Cambra en missions comercials, com Afepasa. També empreses estatals com Taurus, Pascual o Certest, que era el principal productor nacional de tests PCR, han viatjat amb nosaltres».

Us heu especialitzat sobretot en el mercat africà...

Quan una empresa busca com entrar a Àfrica, siguin a Extremadura o Andalusia, els diuen que treballin amb la Cambra de Tarragona. A l’Estat ens consideren el màxim especialista d’Àfrica, però coneixem tot el món. Hem fet molts viatges també per Àsia, on el producte europeu està molt ben valorat».

Per què vau apostar tant per Àfrica?

«No ho hem fet, la vida ens ha portat a això. Vam començar el 1998 i vam veure que no només que no només estava tot per fer, sinó que es feia molt poc des d’Espanya. Hi ha unes possibilitats immenses. És un mercat més petit, però amb menys competència, on pots créixer més. Vam ser els primers a organitzar missions comercials en mercats com Txad, Níger, Sierra Leone, Libèria, Uganda, Ruanda...».

Com definiries l’estat actual d’aquest continent?

«És un mercat en constant creixement. Sempre dic que no s’ha de mirar Àfrica com un mercat per portar producte acabat, sinó per portar processos industrials, maquinària de construcció i agrícola, fertilitzants... El continent s’està industrialitzant i està incrementant la producció. El potencial és enorme».

