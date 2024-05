Suspès el judici contra una organització que obligava a dones a prostituir-se a Tarragona i Tortosa

Els acusats per diversos delictes, entre ells el de determinació a la prostitució, asseguts a la sala en el primer dia de judici a l'Audiència de Tarragona.ACN

L'Audiència de Tarragona ha suspès el judici contra una organització que obligava a prostituir a 26 dones a Catalunya fins al 13 de maig, quan s'iniciaran les qüestions prèvies i molt possiblement les primeres testificals. Aquest dijous, les defenses han intentat arribar a un acord amb el ministeri fiscal, que finalment, no s'ha produït.

Fiscalia acusa 20 persones dels delictes de prostitució, associació il·lícita, contra els drets dels treballadors, d'un de continuat de blanqueig de capitals i de dos més de falsificació de document oficial. Per als màxims responsables els demana 175 anys de presó mentre per a la resta les peticions sumen des dels 173 als 6 anys. Dos dels investigats no s'han presentat i se'ls ha declarat en rebel·lia.

Segons el ministeri públic, l'organització va obligar a exercir la prostitució a una vintena de dones entre els anys 2008 i 2010. Les presumptes víctimes treballaven en vuit prostíbuls, situats a Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú i Sabadell, i vivien en condicions «extremadament dures», ja que les obligaven a estar disponibles les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. El fiscal també detalla en l'escrit acusatori que les multaven si no complien amb el «règim intern del club».

Estava previst que aquest dilluns es tractessin les qüestions prèvies, però finalment, no s'han dut a terme perquè el judici ha començat amb hores de retard, ja que la majoria dels advocats dels investigats han intentat arribar a un acord amb el fiscal. Després de diverses hores, els magistrats s'han reunit i han decidit que la vista arrencarà el pròxim 13 de maig.

De fet, la secció segona de l'Audiència de Tarragona, que jutja la causa, ja havia previst que el judici s'allargaria durant els dies 13,14,15,16,27,28,29 i 30 de maig. Segons el fiscal, moltes de les presumptes víctimes seran «difícils» de trobar perquè no s'han pogut localitzar, així com dos dels acusats, els quals se'ls ha declarat en rebel·lia i se'ls intentarà localitzar per tal que assisteixin en les pròximes sessions.

