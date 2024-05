L'Audiència de Tarragona ajorna l'inici del judici del cas Innova per problemes de salut d'una de les parts

L'Audiència de Tarragona ha acordat ajornar l'inici del judici del cas Innova per problemes de salut al·legats per una de les persones que havia de participar en les sessions. El 6 de maig havia de començar la vista de la peça principal i de la separada número 2 de la causa que investiga presumptes irregularitats en la construcció de l'hospital Sant Joan de Reus.

Ara, caldrà fixar una nova data per jutjar uns fets que es van començar a investigar el 2012. En aquest judici hi ha acusades vuit persones i dues societats, entre les quals hi ha Josep Prat, exdirector del holding Innova; Carles Manté, exdirector del CatSalut; Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus; o l'arquitecte Jorge Batesteza.

Et pot interessar: