Presenten recurs a la resolució del concurs per a explotar el Limboo de Tarragona

Una de les empreses participants ha presentat recurs a la resolució del concurs de l’antic restaurant Limboo. «Hem impugnat el procediment perquè creiem que hi ha qüestions, com la puntuació, que no s’han fet d’acord amb la llei», explica Damian Suárez, advocat de l’empresa Tgn Beach Club SL, una de les licitadores.

L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar la concessió del local a l’empresa Goa Tarragona a principis d’any. L’explotació del restaurant és per a deu anys, amb un cànon de 60.100 euros anuals. «Durant el procediment ja es van fer diverses impugnacions que no es van resoldre», apunta Suárez. L’empresa que representa ha demanat que s’activin mesures cautelars. De moment, la decisió està pendent del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, que encara no s’ha pronunciat al respecte.

«Hem presentat escrits als tècnics de Patrimoni de l’Ajuntament. Fins i tot a l’alcalde. Però ningú ens ha fet cas», rebla l’advocat. Una de les novetats que presenta el contracte és que el local del Miracle, que inclou una terrassa de gairebé 600 metres quadrats, podrà funcionar com a bar-restaurant. Fins ara, només s’atorgava llicència de guingueta.

Funció de bar-restaurant

Mentrestant, l’empresa concessionària ja treballa en la reobertura del local, sota el nom Goa Beach Club. Si acaba obrint les seves portes, el local a la platja del Miracle es tornarà a activar després d’un estiu tancat. L’anterior empresa concessionària va incomplir el contracte al treballar fora de la llicència de guingueta.