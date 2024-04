El pintor tarragoní Claudi Bonachí dona una obra al Reial Club Nàutic de Tarragona

El passat dissabte 20 d'abril, el pintor tarragoní Claudi Bonachí va fer l'entrega d'una pintura a l'oli en què s'hi veu representat el llagut del Reial Club Nàutic de Tarragona.

El varador del Club va ser escenari de l'entrega de l'obra que va estar presidida per l'Andrea Mazzanti, presidenta del Club, Josep Mª Martorell, vicepresident esportiu del Club, i la vicepresidenta, Coia Vilallonga. També els acompanyava el delegat de rem, Genaro Pérez.

Bonachí va assegurar que «per a mi un plaer haver pogut reflectir en aquesta obra una tradició de Tarragona com és el rem».

Com a preludi de l'entrega s'ha fet una petita regata social de llagut, amb quatre tripulacions i se'ls hi ha entregat un obsequi als que hi han participat.

