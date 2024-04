Així serà el nou Iot de la Platja Llarga: cuina mediterrània i més aforament

L’antic restaurant del Iot a la platja Llarga de Tarragona avança en la seva obertura. La concessió es va formalitzar aquesta setmana i els treballs de remodelació del local ja han començat.

El concessionari pels pròxims sis anys serà l’empresa Punt Barraquer SL. La companyia va guanyar el concurs públic, al qual s’hi van presentar una desena de candidats. La firma tarragonina va vèncer en presentar l’oferta econòmica més elevada: 121.601 euros per any. El cànon mínim de licitació era de 30.331,98 euros anuals.

Cuina mediterrània

La proposta gastronòmica del concessionari serà de cuina mediterrània, amb plats per a vegetarians i vegans. Mitjançant l’acord, l’adjudicatària ha adquirit el compromís de contractar una vintena de treballadors, així com a proveïdors locals. També treballarà col·laborativament amb la Fundació Onada.

Pel que fa al local, el nou explotador preveu ampliar el seu aforament, superant les 151 persones.

Més taules

En aquest sentit, segons s’explica al projecte encarregat per la companyia, la distribució interior no serà molt diferent a l’actual, excepte la zona de taules que es preveu ampliar-la amb el que fins ara era l’Office i part del Magatzem per tal de deixar a la vista la roca existent.

A l’exterior, s’adequaran de nou els espais que ocupaven les terrasses. Totes es cobriran o bé amb tendals o bé amb exemplars de l’arbre conegut com Bellaombra. Actualment, l’estructura del restaurant pateix deficiències a causa de les filtracions d’aigua.

Els treballs de reparació preveuen actuar a les bases dels pilars i als caps d’algunes bigues de formigó per a sanejar-les. L’estiu s’acosta i la reobertura del Iot, també.

