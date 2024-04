Dos llibres per degustar a pas de tortuga

Les tortugues domèstiques es passen el dia en els seus terraris, fent de tortugues. És a dir, menjant, dormint i movent-se amb lentitud. Però el rèptil protagonista del llibre Tortuga fa una cosa més: observa. El que veu, el que pensa i el que vol es va desplegant en les pàgines d’aquest conte, il·lustrat per Alba Domingo, publicat per l’editorial tarragonina Piscina, un petit oceà, i escrit per la mateixa tortuga (amb un estil casualment semblant al del seu mateix editor Joan Rioné).

Aquesta és la primera de les dues novetats de l’editorial tarragonina. Amb Tortuga, explica Rioné, es clou la trilogia que va encetar amb Naïm (2022) i va seguir amb Rima (2023). «És una sèrie interessant, perquè ens mostra un mateix paisatge descrit per tres personatges, un en cada llibre», explica l’editor. En aquesta ocasió, subratlla Rioné, s’ha rebaixat l’edat del lector: si Naïm s’adreçava a infants de més de 9 anys i Rima a joves a partir dels 14, Tortuga vol captar el lector més petit, el que es llença a la lectura als 7 o 8 anys.

«És una història amb molts punts d’humor, tot i que a la vegada té una càrrega bastant poètica, fent un recorregut per emocions com la pèrdua per la mort», detalla el Joan. Les dues primeres entregues de la col·lecció han estat reconegudes amb un bon nombre de premis de referència, entre els quals el Premi Crítica Serra d’Or Infantil (Naïm) o el reconeixement com un dels millors llibres juvenils catalans 2023 per IBBY.cat (Rima).

La segona novetat de l’editorial és Lluny del món, un àlbum il·lustrat que enceta una nova col·lecció, Nedar, i que es basa en el poema Murs, de Konstandinos P. Kavafis, escrit el 1897. «El que hem fet ha sigut mantenir el poema tal com està escrit, però alterant el ritme de les estrofes i afegint-hi les il·lustracions de la tarragonina Mar Borrajo», explica Rioné.

L’editor admet que «és una proposta molt arriscada» però també apunta que els està donant moltes satisfaccions «per la bona rebuda que està tenint en llibreries i perquè s’està aplaudint molt». En aquest llibre, insisteix Rioné, «imatge i paraula es complementen per fer una història nova, tot mantenint-nos fidels a les paraules de l’autor del poema».