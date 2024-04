La Creu Roja busca socorristes per a les platges de Tarragona

La Creu Roja convoca el procés de selecció de socorristes per a platges de la ciutat de Tarragona per a la temporada d’estiu 2024. Aquest any es busca cobrir un total de 69 places per a les 8 platges de la ciutat, de les quals 56 són per al lloc de socorrista aquàtic, 5 per al de patró d’embarcació i 8 per a altres posicions de suport (com ara Tècnics d’Emergències Sanitàries, operadors de comunicacions i coordinadors).

El procés de selecció constarà de dues etapes. Primer, una prova teòrica eliminatòria que es realitzarà el 19 d'abril de manera presencial a les oficines de la Creu Roja Tarragona i una segona fase pràctica, que tindrà lloc el 20 d'abril a la platja de l'Arrabassada, de 10:00 a 14:00.

Només els candidats que hagin superat la part teòrica podran accedir a aquesta etapa pràctica, que inclourà proves de Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat i aptituds físiques, com córrer 200 metres per la sorra, nedar 400 metres al mar i córrer 100 metres addicionals a la sorra, tot en un temps màxim de 20 minuts. A més, es durà a terme una entrevista personal i es valorarà l'experiència professional prèvia.

Els requisits per participar en el procés de selecció inclouen tenir el graduat en ESO, disposar de la titulació de socorrista aquàtic requerida per la normativa, estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) i estar autoritzat per a l'ús de desfibril·ladors externs (DEA). Per als aspirants al càrrec de patró d'embarcació, es requereix a més la titulació mínima de PNB i formació en govern d'embarcacions de rescat.

Et pot interessar: