La construcció de la passarel·la d’accés al Teatre Auditori del Camp de Mart començarà a la tardor

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat la redacció del projecte per a la construcció de la passarel·la que connectarà el Teatre Auditori del Camp de Mart amb el carrer de la Reina Maria Cristina, la qual servirà per facilitar la càrrega i descàrrega de materials a l’escenari de l’equipament cultural. Segons ha pogut saber Diari Més, la previsió municipal és que les obres es puguin començar a la tardor. Concretament, el mes d’octubre, quan finalitzin les activitats programades a l’estiu al recinte del Camp de Mart.

El consistori destinarà 18.000 euros (IVA inclòs) a l’elaboració d’aquest projecte, que inclourà altres actuacions per a la millora de l’evacuació d’incendis i l’accessibilitat a l’auditori. Així, s’hauran de col·locar dos ascensors —un per als espectadors i un altre per al personal— en un dels edificis annexos.

Aquest connectarà els quatre nivells de l’equipament municipal: els camerinos, la càvea baixa, l’escenari, la càvea mitja i la superior. Segons s’explica al plec de condicions, es pretén crear un «circuit adaptat». La proposta també haurà de contemplar la creació de tres rampes des de les graderies que permetin l’accés, a les persones en cadira de rodes, als diferents pisos. Aquestes noves comunicacions verticals hauran de permetre una nova sortida d’emergència des de la càvea baixa.

Pel que fa a la construcció de la passarel·la exterior, que comprendrà la fase 1 del projecte, s’haurà de construir a partir de «peces prefabricades» per «minimitzar els recolzaments i deixar el màxim d’espai lliure en l’actual pati de maniobres», des d’on s’estan carregant actualment els materials a l’escenari.

Aquesta rampa permetrà traslladar, des del carrer Maria Cristina, a l’altura del Col·legi Sant Pau, fins a la pista central del Teatre Auditori del Camp de Mart, els instruments, altaveus, focus i altres aparells i estructures necessàries per muntar l’espectacle. L’abril del 2021, els tècnics municipals ja van elaborar un projecte bàsic i executiu de la passarel·la, però no es va acabar de concretar. En aquest, s’estimava que el temps d’execució seria de quatre mesos.

L’equipament cultural va ser projectat el 1969 per l’arquitecte Manuel Lamich, qui va preveure que l’escenografia, estructures i altres estris entressin des del carrer Maria Cristina a través d’un aparcament de vehicles subterrani. Aquest, però, no es va acabar soterrant i va esdevenir un pati que es trobava un nivell per sota de l’escenari.

Al principi, es pujaven els materials amb un muntacàrregues. Durant els darrers 25 anys, amb el lloguer d’unes rampes metàl·liques d’uns 60 metres han permès accedir a l’escenari amb caixes amb rodes. A partir de l’any que ve, amb la passarel·la fixa, es resoldrà una problemàtica històrica.

La carpa, en ‘standby’

El passat mes de març, el consistori també va encarregar l’elaboració dels plànols de la carpa de l’auditori, com a pas previ per a la redacció del projecte de substitució de l’estructura. Fonts municipals apunten que és «un procés molt lent i molt tècnic» i reconeixen que «ara per ara, no es canviarà ni a mitjà ni a llarg termini».

En aquest sentit, asseguren que «l’estructura és ferma i no perilla». Un informe del 2018 deia que «la resistència actual és suficient per a l’ús que actualment té la coberta». Assenyalaven, però, que «la lona es troba en la fase final del seu cicle de vida».