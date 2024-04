L’Institut Sant Pere i Sant Pau celebra el seu 25è aniversari

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Enguany l’Institut Sant Pere i Sant Pau celebra 25 anys de la seva obertura. Amb motiu d’aquest aniversari, el centre ha organitzat diversos actes commemoratius. Fins ara, aquests han estat destinats a la difusió, com és el cas de la nova pancarta que decora l’edifici i l’estrena dels nous dissenys del logo i la pàgina web del centre.

El pròxim acte previst tindrà lloc durant la diada de Sant Jordi, i consistirà en una exposició fotogràfica dissenyada per explicar la història del centre. Aquesta anirà destinada a la comunitat educativa de l’institut. «La intenció és col·locar diverses fotografies a llocs accessibles, com per exemple el vestíbul o el passadís de l’entrada. D’aquesta manera també podran veure-les les famílies dels alumnes», explica Magda Murillo, directora de l’IES Sant Pere i Sant Pau.

L’institut també té previst celebrar una paellada popular el 18 de maig, que serà l’acte central i la culminació d’aquest aniversari. La festa serà oberta a tothom que formi o hagi format part de la comunitat educativa del centre. «Docents, estudiants, famílies, exalumnes, entitats del barri, la colla castellera… Tots estan convidats. Ens fa especial il·lusió connectar amb les associacions de pares dels inicis del centre, que són els que van promoure la seva construcció», afirma Murillo.

La història del centre

L’institut va néixer l’any 1998 després de nombroses reivindicacions dels veïns de Sant Pere i Sant Pau, que exigien la construcció d’un centre d’educació secundària proper per als alumnes del barri. Fins llavors, aquests havien cursat els seus estudis a l’Escola Infantil i Primària Marcel·lí Domingo, que cedia les seves aules a l’IES Comte de Rius, el centre on estaven inscrits, però al que no podien assistir per manca d’accessibilitat.

Llavors l’Educació Secundària Obligatòria s’acabava d’implementar, i tant els alumnes que acabaven de finalitzar l’EGB com els que cursaven setè i vuitè, van quedar desemparats, sense un centre de proximitat on realitzar els seus estudis de 1r, 2n i 3r d’ESO.

Després de les mobilitzacions del veïnat, l’IES Sant Pere i Sant Pau es va convertir en una realitat i es van instal·lar les primeres tres aules prefabricades al costat del Marcel·lí Domingo. Durant el primer any escolar del centre, aquests barracons van acollir les classes dels tres primers cursos de l’ESO.

Finalment, l’octubre de 2003 es va inaugurar una de les parts de l’edifici que ara es coneix com l’Institut Sant Pere i Sant Pau, i més tard, l’any 2005, es va dur a terme l’ampliació de la segona part. Des de llavors el centre ha tingut quatre directors: Salvador Masip, Frederic Barceló, Anna Maria Carlos i Magda Murillo.

Murillo només fa un any que és directora, però va arribar al centre l’any 2001. «Encara fèiem les classes als barracons, recordo les goteres, el fred, el vent, el trasllat, les obres…», explica la directora. A més, considera que aquest aniversari té una gran importància pel centre i un doble vessant. «Per una banda, és una data que ens permet consolidar-nos. Ja no som un centre nou, tenim prou entitat. Per l’altra, ens permet recuperar la nostra història, ja que molts docents i alumnes no coneixen els orígens de l’Institut», recalca Murillo.