L’Estat invertirà més d’1,5 MEUR per instal·lar plaques solars a la Casa del Mar de Tarragona i reparar-ne la façana

L’edifici de la Casa del Mar de Tarragona, ubicat al número 19 del carrer Francesc Bastos, viurà un rentat de cara durant els pròxims mesos. L’Estat, que n’és el propietari, invertirà més d’un milió i mig d’euros per a la instal·lació de plaques solars i reparar les quatre façanes de la seu de la Direcció Provincial de l’Institut Social de la Marina, així com la coberta principal. Aquesta actuació comprèn també la renovació de la il·luminació a tot l’immoble.

Les obres s’han adjudicat per 1.582.757 euros (amb impostos) a l’empresa Izer Ingeniería y Economía SL, que haurà d’executar els treballs en un termini de dotze mesos. Aquests dies s’està realitzant el replanteig d’obra i, el pròxim 22 d’abril, està previst que es comenci a col·locar la bastida per poder intervenir la façana, la qual es troba desgastada i amb certs danys.

L’edifici, que acull dependències del Ministeri d’Inclusió, Seguretat i Migracions, l’Institut Social de la Marina i la Generalitat de Catalunya, va ser inaugurat l’any 1980. Des de llavors, s’han dut a terme dues grans actuacions. Segons s’exposa en el projecte d’adequació de la Casa del Mar, la darrera va tenir lloc entre el 2002 i el 2003. Ara, seguint les recomanacions d’un informe tècnic del 2017, s’ha decidit fer una intervenció integral dels revestiments de la façana, de forma que es garanteixi la seva durabilitat a llarg termini.

Així, es retirarà el formigó prefabricat de les cares exteriors de l’immoble i se substituiran per plaques de compòsit, creant franges de color blau marí —que pot canviar si l’adjudicatària de les obres ho determina—, a excepció dels pilars, que seran blancs. També tindran aquest color les façanes laterals, on s’utilitzarà el sistema d’aïllament tèrmic exterior (SATE), ja que no hi ha finestres. L’ús d’aquests materials permetrà mantenir un aspecte estètic similar a l’actual, però atorgant una imatge renovada i moderna.

La superfície total de façana a intervenir és de 3.047 metres quadrats. També s’adequaran els 656 metres quadrats de la coberta, incloent-hi la terrassa de la quarta planta, on es millorarà la impermeabilització i l’aïllament tèrmic. Igualment, s’executaran millores a les instal·lacions existents. La principal actuació prevista és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la part superior de l’immoble.

D’altra banda, s’optimitzarà el sistema de calefacció i se substituirà la il·luminació actual per un sistema d’enllumenat energèticament eficient. Tot això es durà a terme de forma que es pugui mantenir l’activitat diària a l’interior de la Casa del Mar amb el mínim d’interferències possibles.