Una vintena d’activistes protesten contra Israel als accessos del Port de Tarragona

Una vintena d’activistes han protesta a primera hora del dilluns als accessos del Port de Tarragona en solidaritat amb Palestina i contra Israel. Convocats per la CGT i altres entitats, els concentrats s’han col·locat al costat d’un dels accessos amb pancartes sense tallar l’accés al port.

L’acte s’emmarca en una campanya internacional que s’ha fet en altres ports del món, com el de Barcelona, on desenes de persones han tallat l’accés. Els concentrats han impedit durant uns minuts l’entrada i sortida de vehicles per l’accés del carrer A amb el passeig de la Zona Franca. En cap dels dos ports hi ha hagut afectació a l’operativa habitual.