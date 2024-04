El papa destaca el «ric llegat» de Tarragona entre les ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya

El papa Francesc ha destacat el «ric llegat» de les ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat, que han de ser per als seus pobles «lliçons de vida per sobre de peces de museu», en rebre avui al Vaticà els membres del grup que les reuneix, en ocasió del seu 30è aniversari.

«M'alegra poder rebre'ls en aquesta 'Ciutat' del Vaticà, que igual que les que vostès representen, conserva un ric llegat del que som custodis. És una gran responsabilitat, però també una bella vocació», es llegeix en el discurs lliurat als alcaldes i alcaldesses del Grup que reuneix les 15 ciutats reconegudes per la Unesco pels seus valors universals excepcionals.

El pontífex ha volgut emfatitzar que l'«interès pel patrimoni no es pot quedar en l'àmbit artisticocultural, sinó que ha de tenir una perspectiva més àmplia, acollint la integritat de la persona que rep aquest llegat i dels pobles que ens l'han transmès».

«Les situacions històriques -amb les llums i les ombres- ens parlen d'homes i dones reals, de sentiments autèntics, que han de ser per a nosaltres lliçons de vida, per sobre de peces de museu», s'afegeix al text lliurat durant l'audiència celebrada a la biblioteca privada del Palau Apostòlic del Vaticà.

En la seva opinió, «són els patiments i els anhels de les persones que han construït al llarg del temps les seves ciutats, el mestissatge de cultures i de civilitzacions que s'han anat succeint, i com no, la seva fe en Déu, cosa que fa bategar el seu cor amb passió».

Per això ha demanat que «al costat de la bellesa de les seves ciutats, el Senyor els concedeixi la gràcia de transmetre la fe, l'esperança i la caritat de la seva gent. Que la contemplació dels diferents monuments permeti recapacitar -tant als que els habiten com als que els visiten- sobre la prudència i la fortalesa que va fer possible la seva realització. Que puguin sentir-se interpel·lats per les lliçons de justícia i temprança que cada situació històrica recull».

«Parlarem així de pobles, de persones, d'una història que no es contempla, sinó que es realitza, amb un ull en el passat i un altre en el futur, per tenir sempre les mans al present que ens qüestiona cada dia», ha conclòs Francesc.

El president del Grup i alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha qualificat l'audiència amb el papa, amb motiu del 30è aniversari de la seva creació, com «una ocasió històrica» per a les 15 ciutats que l'integren i que són, a més de la seva: Alcalá de Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa/Eivissa, Mèrida, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda.

«Cal no oblidar que bona part del patrimoni monumental que atresoren les nostres ciutats està constituït per un important nombre d'esglésies, catedrals, ermites i altres exemples d'arquitectura religiosa que enriqueixen els nostres nuclis històrics, i per això per al Grup aquesta visita al papa Francesc té un caràcter molt significatiu», va declarar fa uns dies en anunciar la visita a Roma.

En el marc d'aquesta visita, els alcaldes també seran rebuts, aquesta tarda, per Roberto Gualtieri, el regidor de Roma, «una ciutat que és referència internacional pel seu extraordinari conjunt patrimonial, amb l'objectiu de compartir experiències i establir nexes d'unió entre les dues administracions».