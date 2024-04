La comissaria a les Gavarres genera nous retrets entre ERC i PSC

La recuperació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a les Gavarres genera un nou conflicte entre el grup municipal d’Esquerra Republicana i el govern del PSC. D’una banda, els republicans exigeixen que el solar al polígon, que ara és de titularitat municipal, se cedeixi a la Generalitat al més aviat possible.

«Estem parlant d’una inversió d’un milió d’euros del Govern. Interior fa mesos que no té resposta del govern municipal», va denunciar ahir Gemma Fuster, consellera d’ERC a l’Ajuntament. Els republicans asseguren que la cessió del solar és clau per desencallar el projecte de la comissaria, on s’ubicarien cent agents del Mossos, i també treballadors del cos d’Agents Rurals.

«És positiu per a Ponent que s’obri una nova comissaria a la zona, donant més importància a la seguretat a la ciutat», va afegir Fuster. Des de l’última Junta Local de Seguretat, el passat setembre, els independentistes acusen el govern municipal «d’inacció» i asseguren que la Generalitat «no ha rebut cap tipus de resposta a les seves preguntes o als requeriments de documentació».

«Escurçant terminis»

D’altra banda, el govern municipal assegura que fa mesos que treballa amb l’administració autonòmica en la cessió dels terrenys. «De fet, estem escurçant els terminis perquè la cessió sigui al més aviat possible», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme, Llicències, Domini Públic i Patrimoni. García exposa que el projecte dels Mossos d’Esquadra «va en benefici de tota la ciutat» i que la voluntat del govern municipal és que es pugui dur a terme.

Aquest escenari mostra de nou les diferències entre govern i ERC en un dels leitmotivs de la legislatura, la seguretat. «La inseguretat a la ciutat va augmentant i no ens podem permetre tenir projectes sense tirar endavant», va dir Fuster. Els republicans van exigir «celeritat» també en l’impuls de la nova comissaria mixta a l’estació d’autobusos. A més, els republicans asseguren que, en comparació al govern d’ERC amb Ricomà, els robatoris amb força a domicilis han augmentat un 38% i els robatoris a vehicles un 8%. Els furts, segons ERC, han pujat un 6% els últims sis mesos de l’any passat.