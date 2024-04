Tarragona tindrà 154 parades per Sant Jordi

Tarragona tindrà un total de 137 parades a la Rambla Nova per Sant Jordi, el proper dimarts 23 d’abril. Entre els estands, que s’ubicaran als quatre trams que van del monument a Roger de Llúria a la Font del Centenari, hi haurà 13 llibreries, una més que l’any passat. Pel que fa a floristeries, n’hi haurà un total de 19, mentre que la resta corresponen a entitats i un forner. Les parades estaran obertes des de les 9 h del matí fins a les 21 h del vespre. A la resta del municipi hi haurà 17 parades, de les quals; 10 entitats, 3 floristeries i 4 llibreries.

Pel que fa a la distribució per coques, a la coca 1 hi aniran: 34 entitats, 1 llibreria, 1 institució pública i 1 forner; a la coca 2: 46 entitats, 6 floristeries, 13 partits polítics, 5 mitjans de comunicació i 5 institucions públiques; a la coca 3: 9 floristeries i 9 llibreries i a la coca 4: 4 floristeries i 3 llibreries.