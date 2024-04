Retirar un col·lector d’aigües, clau per a fer el primer pàrquing d’autocaravanes de Tarragona

Imatge del terreny a tocar del cementiri on una iniciativa privada vol construir el primer aparcament per a autocaravanes i furgonetes camperitzades de la ciutat.Gerard Marti Roig

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La construcció del primer pàrquing d’autocaravanes de Tarragona depèn de la retirada d’un antic col·lector d’aigües, competència del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. La iniciativa és privada i l’aparcament s’ubicaria en uns terrenys a tocar del cementiri, al costat del pàrquing dissuasiu. L’Ajuntament ja ha fet la petició de retirada del col·lector a Carreteres de l’Estat, que està estudiant en aquests moments la resolució del cas.

Per als turistes, arribar en autocaravana o furgoneta camperitzada a Tarragona i cercar un espai on buidar les aigües negres i grises i acampar al centre de la ciutat és, a hores d’ara, impossible. Aquest tipus de turisme, en auge des de la pandèmia, és cada vegada més habitual a la ciutat. De fet, en punts com la platja Llarga, hi arriben durant els caps de setmana o dies festius desenes de vehicles d’aquestes característiques.

La normativa respecte a aquests vehicles és clara: poden estacionar al centre de la ciutat, però en cap cas acampar. És a dir, no està permès que posin cadires, taules o gandules a fora del vehicle, i tampoc cuinar. En aquest cas, podrien enfrontar-se a sancions econòmiques. Per altra banda, tampoc poden buidar les aigües residuals –que es classifiquen en negres i grises– en via pública i, per tant, requereixen d’un espai preparat i regulat per a fer-ho. Aquest, acostuma a trobar-se en els aparcaments preparats per a autocaravanes i furgonetes.

Projecte fallit a l’Oliva

No és la primera vegada que el projecte d’un aparcament d’aquestes característiques es posa sobre la taula. L’any 2021 es va avançar en la tramitació d’un aparcament d’autocaravanes a l’Oliva. Els veïns es van oposar a l’arribada d’aquest equipament, també d’iniciativa privada: ho van fer per la història del lloc –la muntanya de l’Oliva va ser un dels espais on la dictadura franquista va afusellar desenes de persones– i per la dificultat d’accés dels vehicles a la zona reservada per aparcar, inclinada i al vessant de la muntanya.

El conseller d’Urbanisme del moment, Xavi Puig (ERC), va proposar els promotors a traslladar el projecte als terrenys del cementiri, que ho van veure amb bons ulls. Tres anys després, però, l’obstacle és un col·lector d’aigües de l’antiga rotonda. Fonts municipals han confirmat que ja s’ha fet el tràmit perquè l’Estat el retiri, atès que és de la seva competència i d’un projecte «antic» que «s’hauria d’haver resolt». Per altra banda, des de l’Ajuntament es descarta en aquests moments fer un aparcament en terrenys municipals. La retirada del col·lector s’està estudiant en aquests moments, segons han confirmat fonts de la Subdelegació del Govern.