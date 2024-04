La Guàrdia Urbana de Tarragona incorporarà un nou dron a la seva unitat

La Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) incorporarà a la seva Unitat de Drons un tercer dispositiu. Aquest serà més petit i lleuger que els actuals, el qual aportarà més seguretat i permetrà arribar a llocs que fins ara eren menys accessibles.

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat aquesta setmana l’adquisició d’aquest nou dron i les empreses interessades tenen fins al 16 d’abril per presentar la seva oferta. Un cop es faci l’adjudicació, la companyia guanyadora haurà d’entregar l’aparell en un termini de vint dies.

El pressupost base màxim és de 6.140 euros, més IVA. Aquest import surt de la suma del preu base de 4.400 euros del dron més els 1.740 dels accessoris. L’aeronau haurà d’oferir les opcions de càmera gran angular, varifocal i tèrmica. Actualment, la Unitat de Drons de la Guàrdia Urbana té dos dispositius, un dels quals, que és més antic, només es fa servir per a pràctiques i per sobrevolar el medi natural.

Aquests permeten volar a una distància d’entre 30 i 5 metres dels individus no participants en l’operació, amb funcions actives d’identificació remota i baixa velocitat. Amb el nou dron, de dimensions inferiors, permetria moure’s sobre persones amb una major seguretat.

Segons expliquen des del cos policial, hi ha una sèrie d’avantatges i beneficis que en justifiquen l’adquisició. En tractar-se d’un aparell més petit, els tràmits administratius per utilitzar-lo són més senzills, fet que permet una major agilitat per poder operar-lo.

Pel seu pes reduït, aporta una major seguretat, ja que es redueix al màxim la possibilitat de lesions a persones o danys materials en cas de caiguda. Per últim, però no menys important, permetrà accedir a àrees d’accés complicat o densament poblades. A més, serà més fàcil de transportar i operar.

Amb aquesta incorporació, la Guàrdia Urbana augmentarà la cobertura de l’àrea de vigilància, amb una major presència i supervisió en diferents llocs alhora. Aquest fet millorarà la capacitat de resposta davant emergències i situacions crítiques. En casos d’ús simultani, es pot cobrir un espai gran de forma més efectiva.

Això és especialment beneficiós en operacions de cerca i rescat o de seguiment de vehicles en moviment. Cal tenir en compte també que la duplicació d’actius proporciona més seguretat en cas de fallada tècnica, dany accidental o necessitat de manteniment d’un dels drons, ja que sempre hi haurà un de disponible.

Per descomptat, el nou aparell aportarà més flexibilitat i adaptabilitat, perquè el cos policial es podrà adaptar millor als diferents escenaris i requeriments operatius. Per exemple, es poden assignar alguns dispositius a tasques de reconeixement aeri del trànsit, mentre que altres es dediquen a la vigilància de multituds o esdeveniments públics. La policia local ja va utilitzar-ne un durant la Baixada de l’Àliga de la passada Santa Tecla o en la Cavalcada de Reis.

Més efectius

En els darrers mesos, la Guàrdia Urbana ha aconseguit aturar l’onada de robatoris que patien els veïns del barri de Boscos gràcies al patrullatge amb drons. Amb la presència d’aquests dispositius de vigilància i la carpa del cos, van aconseguir crear un efecte dissuasiu sobre els delinqüents, que acostumen a fer una prospecció prèvia del terreny. La unitat, que va néixer el 2021, sumarà un nou aparell per ser més efectiu.