ERC reclama que se cedeixi el solar de les Gavarres perquè es reobri la comissaria dels Mossos

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona reclama al govern municipal que cedeixi a la Generalitat de Catalunya el solar de les Gavarres on hi ha l’antiga comissaria dels Mossos d’Esquadra, que es troba en desús des del 2011 després que la policia catalana es traslladés a les noves instal·lacions de Campclar.

La consellera Gemma Fusté afirma que «aquesta cessió és necessària perquè d’aquesta manera la Generalitat podrà invertir més d’1 MEUR en reobrir aquesta comissaria tan necessària després dels augments constants d’agents destinats a Tarragona». El govern català fa mesos que treballa perquè es porti a terme aquest acord i per això «cal que des de l’Ajuntament donem prioritat a resoldre aquest tràmit perquè veiem que des de fa temps, la seguretat a la ciutat ha empitjorat», ha lamentat Fusté. Està previst que aquest espai aculli agents dels Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals.

Per altra banda, des d’ERC demanen a l’alcalde que doni celeritat al projecte de la nova comissaria mixta al centre de la ciutat, a l'estació d'autobusos de la plaça Imperial Tàrraco, que serà compartida entre agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.

«D’aquest projecte, que ja es va anunciar durant el mandat republicà, encara no s’ha posat la primera pedra, no entenem el motiu. Viñuales en campanya va dir que portaria personalment tots els temes de seguretat però veiem dues coses, que molts temes relacionats amb aquesta àrea estan encallats i que la inseguretat ha crescut a la ciutat», afirma Fusté.

Segons dades del Ministeri de l’Interior, la criminalitat ha pujat a Tarragona un 11% el 2023. Sobretot augmenten els delictes en robatoris amb força a domicilis, han crescut gairebé un 38,6% els últims sis mesos del 2023 respecte als sis primers mesos del mateix any. En el mateix període analitzat també destaca un augment de més del 8% a robatoris a vehicles i un increment de gairebé el 16% de la criminalitat convencional.

Els republicans lamenten que aquesta situació ja fa temps que la denuncien i que esperen que el govern del PSC ho abordi amb tota la seriositat i rigor que es mereix el tema.

La mateixa consellera també ha etzibat al govern socialista que «no veiem ni una patrulla de la Guàrdia Urbana a peu o en bici; de la policia de proximitat que reclamem no en tenim ni rastre». En aquest sentit, ha recordat que en ple del mes de febrer es va aprovar una moció presentada per ERC sobre seguretat i que cal donar-hi compliment, ja que està pensada per a tots els barris de Tarragona i en especial, per a millorar diferents aspectes que beneficiaran al benestar de la ciutadania.