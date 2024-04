Entrar en contacte amb el català

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El passat mes de març, la Xarxa Santa Tecla va encetar les sessions de conversa dirigides a membres del personal no assistencial i no catalanoparlants de l’Hospital Santa Tecla. La iniciativa es va plantejar amb l’objectiu d’afavorir el seu contacte amb la llengua, tant fora com dins de l’espai laboral.

«Durant les sessions poden escoltar el català i perdre la vergonya a l’hora de parlar-lo», explica Carme López, coordinadora de l’activitat. Les sessions són quinzenals i tenen lloc a l’Hospital Santa Tecla fora de l’horari laboral. Tot i que existeix la possibilitat d’inscriure’s, l’activitat és gratuïta i està oberta a tots els treballadors.

Durant una hora, els participants tenen l’oportunitat de conversar en català i familiaritzar-se amb la llengua. «Les sessions no són classes pròpiament dites, no s’ensenya gramàtica ni ortografia. Parlen d’ells mateixos, de les seves experiències i de l’entorn laboral», explica López.

La coordinadora ha recalcat que gran part dels participants no tenen un espai on practicar la llengua, per tant, «se’ls hi recomana que busquin aliats del seu entorn i que els demanin que els hi parlin català, ja que moltes persones s’adrecen a ells en castellà».

Els empleats participants

La idea va sorgir dels mateixos empleats. López explica que des de serveis de manteniment els van fer arribar que hi havia personal estranger interessat en començar a tenir algun contacte amb el català. Els participants acostumen a ser persones (majoritàriament dones) que treballen a la cuina, als departaments de neteja i manteniment o al servei de logística.

Ara mateix hi ha 11 inscrits, però la quantitat dels assistents varia a cada sessió, normalment en augment. «Així i tot, no es busca que els grups creixin massa, ja que les converses perdrien fluïdesa», aclareix la coordinadora. «Entre els participants hi ha persones que fa anys que viuen a Tarragona i la majoria entén el català perfectament, però no fan el pas a l’hora de parlar-lo», explica López.

Per tant, el grup permet crear una comunitat i un sistema de suport de l’aprenentatge. «Alguns dels participants tenen més experiència o són més llençats, llavors animen a la resta del grup, s’ajuden entre ells», afirma la coordinadora. «Ens passa l’hora molt ràpid. És un moment que dediquen per a ells, i això els motiva. A més, s’ho passen força bé», assegura.

Les primeres sessions van ser una presa de contacte. Durant aquesta, se’ls hi va plantejar preguntes als participants, donant-los l’oportunitat de treballar, sobretot, les fórmules bàsiques de presentació. «Van explicar qui eren, com van arribar al país, com van començar a treballar...», explica López.

Continuïtat de l’activitat

En futures sessions es planteja tractar temes més concrets, com per exemple receptes de cuina. D’aquesta manera el personal podrà anar familiaritzant-se amb el vocabulari laboral. De cara al futur s’està valorant la continuïtat i extensió de l’activitat, amb l’objectiu d’ampliar el nombre de sessions i portar l’activitat a més centres. El primer seria l’Hospital del Vendrell. «Tot depèn de la resposta que rebem i de la motivació dels assistents, que venen de forma voluntària durant el seu temps lliure», conclou López.