Els Xiquets del Serrallo celebraran el seu 35+1 aniversari amb la primera diada de l’any al barri

Després de l’històric inici de temporada a Altafulla, els Xiquets del Serrallo ultimen els preparatius per la primera diada de l’any a casa. La colla serrallenca afronta la segona actuació de l’any amb la mateixa ambició que els ha fet complir els objectius la setmana passada a Altafulla. La Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Nois de la Torre acompanyaran als locals en la diada de l’aniversari de la colla que se celebrarà a la plaça Bisbe Bonet, aquest dissabte 13 d’abril, a les 18 hores.

Un cop finalitzada l’actuació castellera, les tres colles degustaran la fideuada preparada pels amfitrions i gaudiran d’un sopar de germanor a l’exterior del local dels Xiquets del Serrallo.

Per acabar, la colla fa una crida a tota la ciutadania per unir-se a la celebració de la festa del 35+1 aniversari que comptarà amb els punxadiscos residents dels Xiquets del Serrallo PD Q-zins i Cabrits Sound i el DJ Adri013. A més, amb motiu d’aquest aniversari, la colla vendrà un got reutilitzable especial commemoratiu que els assistents podran adquirir.

Reducció de l’ús d’envasos

El compromís de la colla amb la reducció dels plàstics d’un sol ús és ferm i, en aquest sentit, els Xiquets del Serrallo han decidit fer un pas més aquest mes d’abril amb l’objectiu de reduir l’ús d’envasos fins a un 80%. Per aconseguir-ho, la colla serrallenca ha apostat per l’ús d’ampolles de plàstic i eliminar el servei de llaunes de refrescos.

Aquesta iniciativa se suma a les anteriorment realitzades, com l’ús dels gots reutilitzables, que ha estalviat més de 20.000 gots de plàstic d'un sol ús els darrers cinc anys, o la instal·lació d’una font d’aigua osmotitzada al local que ha evitat 3 kg de residus plàstics al llarg de la darrera temporada.