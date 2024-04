Condemnen tres membres d'un grup neonazi a presó per agredir i extorsionar un altre integrant

L'Audiència de Tarragona ha condemnat tres membres d'un grup neonazi a diversos mesos de presó per agredir i extorsionar un altre integrant de l'organització durant els anys 2013 i 2014. També n'ha absolt un quart per dues faltes de lesions. A més, la jutgessa els ha imposat una indemnització de forma conjunta i solidària de 2.520 euros per a la víctima.

Fiscalia i les defenses han arribat a un acord de conformitat aquest dilluns, quan estava previst el judici. Tot i que inicialment el ministeri públic els demanava una pena de deu anys de presó, s'han tingut en compte l'atenuant de les dilacions indegudes. Els condemnats estaven acusats d'un delicte d'extorsió, un altre de robatori amb força i dues faltes de lesions.

Els fets es remunten al març del 2012 a Manresa, en el marc d'un concert antifeixista, on un grup d'entre deu i quinze persones d'ideologia d'extrema dreta i integrants dels moviments «caps rapats o skinheads» van agredir una altra persona a les portes del local. Arran d'aquests fets, diversos membres del grup van ingressar a la presó i se'ls va condemnar a pagar una indemnització de 94.000 euros.

Conjuntament amb altres membres del grup neonazi, els quatre investigats van començar a recaptar fons per sufragar la indemnització. A partir d'aquell moment, van extorsionar, intimidar, amenaçar i agredir a la víctima amb l'objectiu que els ajudés econòmicament. Ho van fer durant el setembre del 2013 fins a l'estiu del 2014. En la sentència, on ha tingut accés l'ACN, es detalla que un dels acusats va amenaçar-lo dient-li que el «trinxarien» si no abonava una quantia de 2.500 euros. «Tinc setze persones a la presó, has de col·laborar», recull la resolució judicial.

«Et deixaré sense dents, de nosaltres no se'n riu ningú. Te'n penediràs tota la teva vida, sé on vius tu i la teva germana. O pagues o et matarem», afegeix la sentència. Unes amenaces verbals que amb el temps van anar acompanyades d'agressions físiques, fins al punt que la víctima va acceptar fer diversos pagaments en comptes bancaris i en efectiu.

Peticions de presó

Arran d'aquests fets, l'Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat el primer acusat a onze mesos de presó pel delicte contra l'ordre públic de grup criminal per delictes menys greus contra les persones, pel delicte d'extorsió i pel delicte de robatori amb violència.

Pel segon i el tercer acusats, la pena es redueix fins als tres mesos i quinze dies de presó per cometre delictes menys greus contra les persones i pel delicte d'extorsió. A tots tres, se'ls ha prohibit aproximar-se a 500 metres o comunicar-se amb la víctima durant un període de deu anys. Finalment, el quart acusat ha estat absolt com a persona responsable de dos faltes lleus. Tot i això, tots quatre hauran d'indemnitzar de forma conjunta i solidària 2.520 euros a la víctima.