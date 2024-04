Presenten al·legacions contra la cessió d’un local municipal a l’avinguda Andorra de Tarragona

Continua el sidral al voltant de la cessió del local públic a l’avinguda Andorra de Tarragona. Fa un any, l’espai va sortir a concurs públic com a local buit, tot i que hi feia les seves activitats l’esplai La Grapadora.

23 entitats hi van participar, però només quatre van ser les guanyadores: L’associació Assexora’Tgn, el Casal Tarragoní, el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i trans del Camp de Tarragona H20 i l’associació Si Jo Puc, Tu També Epilep. La resolució va ser al gener, però el procés continua obert.

Segons ha pogut saber el Diari Més, dues de les associacions guanyadores han presentat al·legacions en contra de la puntuació del concurs i/o d’algun punt del procediment. Per aquest motiu, la cessió segueix a l’aire i les guanyadores encara no han rebut les claus del local.

Projectes aturats

«Entenem la situació de La Grapadora, però nosaltres hem fet la nostra feina. Tenim molts projectes aturats. Hem demanat audiència amb l’Ajuntament, però no tenim resposta», exposen fonts de les entitats guanyadores.

Malgrat això, fonts del consistori asseguren que no han rebut formalment la demanda, però que l’atendran quan la rebin. Fa un parell de mesos, el conseller de Béns i Patrimoni, Nacho García, es va reunir amb les entitats. Pel que fa a La Grapadora, que també ha presentat al·legacions, l’Ajuntament els ha ofert el pati de l’escola Saavedra per a dur a terme les seves activitats de forma gratuïta.

Tot i això, l’entitat ha rebutjat l’espai perquè volen un local on deixar el seu material i perquè està fora de l’àmbit de residència dels menors membres de l’esplai, entre d’altres raons. Segons exposen fonts de l’esplai, els responsables estan en converses amb l’Ajuntament «per tal de trobar una solució satisfactòria per a totes les parts implicades». L’esplai ha penjat un cartell al local amb un telèfon de contacte per a les entitats guanyadores.

Número 17

«El nostre interlocutor és l’Ajuntament, l’amo de l’espai. La Grapadora va quedar el número 17 al concurs. Van suspendre l’examen. Han ocupat el local sense estar registrats, sense pagar aigua ni llum. Creiem que no és just», diuen fonts de les entitats guanyadores. El sidral continuarà.