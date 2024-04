Referents dels drets humans faran conferències a Tarragona aquest mes

El projecte està gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi.Ajuntament de Tarragona

«Ells ho donen tot pels drets humans a països on no és gens fàcil defensar-los». Aquest mes Tarragona acollirà dues xerrades a càrrec de referents internacionals que tractaran la situació del jovent i l’educació a Llatinoamèrica i la guerra a Palestina. D’una banda, aquest divendres a les 20 h a l’Espai Jove Kesse, Catalina Salazar oferirà una xerrada concert per a donar a conèixer i compartir la seva lluita pels drets del jovent a Xile.

Salazar va crear l’any 2019 Social Hip hop, una organització sense ànim de lucre que fa servir la música per a treballar amb joves i gent en les presons amb l’objectiu de potenciar les habilitats comunicatives, socials i personals. «A Sud-amèrica s’exerceix molta força contra la gent jove i l’entitat de Salazar ajuda a mediar als conflictes», va explicar Jordi Rodríguez, tècnic de Joventut de l’Ajuntament, en l’acte de presentació de les xerrades.

Després de Social Hip hop, Catalina Salazar ha treballat en el projecte Multiplica pel Clima, que té com a focus la lluita contra el canvi climàtic i per la justícia climàtica en els territoris. «S’ha posicionat fermament sobre aquesta problemàtica i també ho tractarà a la xerrada», va afegir Rodríguez.

En aquests moments, Catalina Salazar col·labora en l’espai Ruralitats Crítiques, on documenta la precarització i la desprotecció en l’àmbit rural xilè. Combina aquest treball amb l’elaboració de consultories relacionades amb la joventut i els drets humans al mateix temps que cursa un magisteri d’estudis culturals i organitza un festival de dones i literatura. «Creiem que la seva experiència pot impactar directament a la gent jove, que hi connectarà molt», va dir Rodríguez.

Excombatents per la pau

D’altra banda, el dia 16 a les 18.15 h al centre cultural Antic Ajuntament, se celebrarà una xerrada amb dos excombatents d’Israel i Palestina. Iris Gur i Mai Shanin parlaran sobre la missió de Combatants for Peace. Una iniciativa nascuda l’any 2006, formada per un moviment de base de persones israelianes exmembres de l’exèrcit d’Israel i excombatents palestins que treballen plegades amb l’objectiu d’assolir la pau.

D’aquesta forma, la ciutat es torna a sumar per quart any consecutiu a la programació com a Ciutat Defensora dels Drets Humans, un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Ambdues activitats són de lliure accés. «Animem a tota la ciutadania a assistir-hi perquè són temes de rigorosa actualitat. Acollir aquestes xerrades és un fet que ens honra», va dir Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona.