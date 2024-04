L’Institut Municipal de Serveis Socials elimina els bons d’estiu per a tothom

L'Ajuntament de Tarragona ha comunicat que enguany l’Institut Municipal de Serveis Socials no oferirà els bons d’estiu a tothom, com ha estat fentd es de dos anys. Des de l'ens, es tornarà al model utilitzant fins al 2021 amb el qual s'ofereixen ajuts d’urgència social individuals, adreçats exclusivament a les famílies més vulnerables de la ciutat econòmica i socialment parlant. Des de l'IMSS es destinaran 250.000 euros a aquests ajuts.

La consellera de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona i presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini, ha dit que «cap infant de la ciutat amb necessitats econòmiques o socials es quedarà sense activitats de lleure aquest estiu. Aquesta funció és clau per a l’IMSST».

Des de l’Ajuntament de Tarragona es considera que la campanya de bons d’estiu és una bona iniciativa, però l’IMSST no pot ser el responsable del cost del lleure dels infants de la ciutat de Tarragona que no es troben en risc d’exclusió social. En aquest sentit, la consellera Mangini ha explicat que «Tarragona es mereix una aposta valenta pel lleure a la ciutat, i per això, des del Govern treballarem per incloure al pressupost de l’any que ve una aposta global, fora dels Serveis Socials, que inclogui tots els infants de la ciutat.

Segons explica el consistori, la llei fixa com a àmbit competencial dels Serveis Socials «garantir que aquelles famílies que es troben en situació d’exclusió social puguin gaudir de les activitats educatives i de lleure. No entra dins de les seves competències fomentar el lleure entre tota la població».

ERC preocupada pel nou plantejament

Des del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, la consellera Gemma Fusté ha assegurat que «ens preocupa el nou plantejament dels bons estiu, és excloent i molts infants i adolescents en quedaran fora». Aquest dilluns, en una reunió d’urgència convocada a petició dels republicans, la consellera Cecilia Mangini va transmetre als consellers d’ERC que la intenció del govern municipal és atorgar aquestes «ajudes» només per a les famílies usuàries de l’IMSST i per tant, excloent a la resta de famílies tarragonines.

«Estem convençuts que hi ha un percentatge de famílies elevat que no figura en cap llista de serveis socials i això vol dir que no es podria beneficiar d’aquestes ajudes», ha apuntat Fusté.

A més, la mateixa consellera ha afegit que «hi ha un altre requisit que considerem que és intocable i és que els joves de fins a 22 anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% també han de ser beneficiaris de totes aquestes ajudes, com fins ara».

Durant la reunió, la socialista va explicar que aquestes ajudes també podrien ser tramitades a través de les entitats i associacions que participin en el programa de les activitats d’estiu. «Considerem que aquest sistema no és adequat, amb el canvi que proposen molts infants quedaran fora de les ajudes, això no ho podem permetre i per això, ja li vàrem mostrar el nostre desacord i li vàrem proposar que fes un pas enrere en aquests canvis perquè el que fan és estigmatitzar a les famílies usuàries de Serveis Socials», ha sentenciat Fusté.