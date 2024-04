Els taxistes de Tarragona denuncien la invasió de les seves parades

Els taxistes de Tarragona denuncien l’ocupació indeguda de les parades de taxi a la ciutat. «Ens trobem que no podem treballar perquè vehicles de repartiment, i també particulars, paren o estacionen a les places», explica Juan Miguel Barragán, president de l’Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona.

«Hi ha certes parades on és impossible parar. Les més crítiques són davant del Parc Central, a l’avinguda Roma i a l’Hospital Joan XXIII», indica el president. Davant l’ocupació indeguda, molts taxistes s’enfronten als infractors o busquen solucions alternatives.

«A vegades ens hem de posar damunt de l’herba, anar tocant la botzina perquè s’apartin, acorralar algun vehicle perquè no ho torni a fer. Ens acabem enfrontant nosaltres amb la gent i algun dia pot acabar malament», expressa Barragán. També, denuncien la intrusió laboral de vehicles d’altres poblacions, sobretot a la parada d’abans d’entrar a la plaça Imperial Tàrraco.

Segons exposen des de l’entitat, aquest és un problema que fa mesos que es perllonga. «Ens hem reunit diversos cops amb la Guàrdia Urbana, però la situació no millora. Molts cops els truquem perquè multin o denunciïn els infractors, però no venen», exposa Barragán. Segons expliquen des del cos de seguretat, en l’últim mes i mig la Guàrdia Urbana ha interposat dues denúncies per estacionaments indeguts de vehicles particulars a parades de taxis.

Dues denúncies en un mes

En un dels casos el vehicle va ser immobilitzat i traslladat al dipòsit municipal. «La Guàrdia Urbana treballa per respectar els drets de taxistes i clients. Es recorda que cal respectar els espais reservats per a taxistes i la seva ocupació indeguda representa una infracció de les ordenances municipals», exposen fonts del cos.

«Oblidat i descuidat»

En aquest sentit, el president de l’agrupació recorda que «nosaltres paguem ocupació de la via pública, com si fos un bado, i els nostres drets no s’estan respectant». «Creiem que a Tarragona el sector del taxi està molt oblidat i descuidat en comparació a ciutats veïnes com Reus», rebla Barragán.

Més enllà, el president de l’agrupació també indica que un altre de les preocupacions del sector és la seva seguretat. La setmana passada un home va amenaçar i robar amb un ganivet a un taxista, quan anava des de Salou a Tarragona.

«Ens preocupen molt els últims fets. Cada cop ens sentim més insegurs, sobretot a la nit», diu Barragán. El president considera que una possible solució seria la instal·lació de càmeres als interiors dels vehicles. «A Barcelona ja han aconseguit el permís per a fer-ho i pot ser un element dissuasori», apunta Barragán.