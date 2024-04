Tarragona acollirà dues xerrades a favor de la defensa dels drets humans

Aquest mes d’abril Tarragona es torna a sumar a la participació de la programació com a Ciutat Defensora dels Drets Humans, un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi. En total hi participen 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global.

Des de la conselleria de Cooperació, la ciutat acollirà -aquesta primavera- dues xerrades els dies 12 i 16 d’abril. Per una banda l’Espai Jove Kesse acollirà la xerrada i concert de Catalina Salazar, activista xilena cantant de rap i promotora de l’associació Hip Hop Social, en el marc dels drets per l’Educació. I per altra banda, a l’Antic Ajuntament, Mai Shanin, palestina i Iris Gur, israeliana; activistes de Combatants for Peace, ens explicaran com treballen juntes i associades per posar fi a l'ocupació i portar la pau, la igualtat i la llibertat als pobles. Ambdues activitats son de lliure accés.

Tarragona, que ha renovat recentment la seva carta d’adhesió com a ciutat defensora dels drets humans, participa així de manera pública, al reconeixement a les persones que treballen diàriament per assegurar els principis d’igualtat, no discriminació i dignitat humana, bastant-se en les normes internacionals dels drets humans.