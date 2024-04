Retiren una bala de morter de la Guerra Civil a la platja de la Móra

El passat dijous la unitat dels Mossos d'Esquadra TEDAX-NRBQ van retirar una bala de morter de la Guerra Civil a la platja de la Móra de Tarragona. La peça va ser localitzada pels volts de les 13.40 hores. Es tractava d’una bala de morter de la Guerra Civil recoberta de roques sedimentàries.

Davant la troballa de qualsevol tipus d'artefacte explosiu com aquests, els Mossos recomanen no tocar-lo ni emportar-se'l. Molts encara contenen la càrrega intacta. Sempre s'ha de contactar amb el telèfon d'emergències 112 per tal que efectius dels TEDAX-NRBQ puguin recollir-lo i retirar-lo amb seguretat.

Amb aquesta finalitat i per protecció es va balisar la zona fins que al voltant de les 15.30 hores es va poder retirar aquest artefacte, molt rovellat i d'uns 40 centímetre de longitud.