Oberta la reserva d’entrades per a la gala de la XXX edició dels Premis Ones

La trentena edició dels Premis Ones ja va escalfant motors. Després de presentar, fa unes setmanes els guardonats d’aquesta edició tan assenyada en la seva trajectòria, fa uns dies que es va obrir la reserva d’entrades per a assistir a una gala que, com recorden des de Mare Terra Fundació Mediterrània, entitat organitzadora dels guardons, «està oberta a tothom». La gala se celebrarà el pròxim 7 de juny, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Tarragona.

Per a fer les reserva d’entrades, expliquen des de Mare Terra que es pot trucar al telèfon 977 55 13 00, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, o bé enviar un correu electrònic a comunicacio@mare-terra.org. Les butaques es reservaran per ordre d’inscripció.

Enguany, la gala estarà presentada pels periodistes Paula Jansà i Juan Carlos Ruiz, ambdós amb experiència prèvia com a conductors d’aquest acte en edicions anteriors. Més enllà de l’entrega dels reconeixements, la gala estarà amenitzada amb diverses actuacions artístiques, incloent-hi la participació de Marlene Carbonell, qui oferirà un poema en clau de dansa contemporània, o de Saray Muñoz, qui, a banda de recollir un dels premis, interpretarà diverses cançons de flamenc, gènere musical en el qual destaca.

Retransmesa per TAC12

Tots aquells que es quedin sense entrada per a la gala –any rere any les reserves s’exhaureixen més d’un mes abans de l’esdeveniment tindran l’oportunitat de seguir-la en directe per TAC12. Des de Mare Terra Fundació Mediterrània expliquen que s’han introduït «alguns canvis» per a fer la gala i la retransmissió «més dinàmica i moderna».

Així mateix, els organitzadors asseguren que «amb aquesta pròxima edició dels Premis Ones, la ciutat de Tarragona i tot el territori reafirmarà el seu compromís amb la defensa del medi ambient, els drets humans i la promoció de la cultura i la solidaritat, consolidant-se com un referent en la lluita per un món més just i sostenible».