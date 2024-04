El Martí Franqués de Tarragona aconsegueix la segona posició en un concurs del Banc d’Espanya

L’equip Stop and Go, format per Alba Arnau, Mar Martí i Javier García- Bayón, coordinats pel professor Jose Manuel Vila, es van alçar amb la segona posició per darrere del Instituto Fray Luis de León de Salamanca, i per davant del Liceo Cervantes de Roma, guanyadors i tercers classificats respectivament.

El divendres passat 5 d’abril va tenir lloc a la seu del Banc d’Espanya a Madrid, la final del concurs Generació €, una iniciativa del Banc Central Europeu que busca difondre entre els estudiants de secundària la política monetària de l’Eurosistema i el paper que exerceix aquest com a garant de l’estabilitat de preus, així com fomentar la participació dels centres, del professorat i dels alumnes en activitats relacionades amb la formació econòmica i financera.

Els equips finalistes van haver de defensar les seves propostes davant d’un jurat d’experts en la seu central del Banc d’Espanya, a Madrid. El jurat va valorar especialment el raonament sòlid en el qual es basava la proposta, la seva claredat, la pertinència i el rigor estadístic utilitzat en l’anàlisi, així com la familiaritat amb els termes econòmics i l’estructura del treball.

El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, va rebre els tres equips abans que gaudissin d’un recorregut per les zones més emblemàtiques de la seu de Cibeles. Més de 2.000 estudiants integrant 545 equips han participat en aquesta última edició del Concurs Generació €. D’ells, 83 equips van superar la prova on-line eliminatòria i van accedir a la segona fase, de la qual van sortir els tres centres finalistes.