Consulta els actes programats pel Tarragona Illustration Fest 2024

La Tarragona Illutration Fest és un esdeveniment per a celebrar el dibuix en totes les seves formes i establir llaços professionals amb diferents actors de la comunicació visual. Hi tindran lloc trobades entre persones del món editorial, mitjans de comunicació i publicitat, així com artistes i referents de la cultura i de les arts plàstiques.

Un esdeveniment per a mostrar el talent local, que permet relacionar editors i editores, direccions d'art i il·lustradors/es i esdevenir la llavor de futurs projectes.

La tercera edició del Tif es realitzarà al Mèdol – Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona. El Mèdol està situat a la Casa Canals, a La Part Alta de Tarragona.

Consulta el programa d'aquest esdeveniment:

12 d'abril Divendres

18:30h Inauguració

18:45h Conferència amb Noemí Villamuza a Sala Plana

19:30h Inauguració Exposició col·lectiva L'UNIVERS a Espai L

13 d'abril Dissabte