Viñuales cerca el compromís del Parlament per fer un pàrquing d’empleats al Joan XXIII

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha demanat als partits amb representació al Parlament de Catalunya que, en cas que formin part del futur nou Govern, es comprometin a crear nous espais d’aparcament gratuït per als treballadors de l’Hospital Joan XXIII. El batlle ha enviat una carta als grups parlamentaris —a excepció de Vox— perquè mostrin la seva cooperació a l’hora de trobar una solució a la problemàtica que pateixen els empleats del centre per poder estacionar.

Tal com va avançar Diari Més, l’Ajuntament de Tarragona oferirà a CatSalut 650 places temporals de zona taronja a l’entorn de Joan XXIII, sempre i quan existeixi un compromís per part de la Generalitat per crear zones d’aparcament gratuït per als treballadors. Tenint en compte que s’han convocat eleccions a Catalunya i hi haurà un nou Govern, Viñuales cerca la complicitat de tots els grups parlamentaris.

Els empleats de l’hospital han estat els principals damnificats de les noves zones verdes i blaves impulsades pel consistori a l’entorn de Joan XXII. A banda, des del Col·legi de Metges de Tarragona, s’ha explicat que el projecte d’ampliació del centre hospitalari no contempla nous espais d’estacionament per als treballadors i que, a més, l’actual zona habilitada desapareixerà en els pròxims mesos per les obres. Per aquest motiu, l’Ajuntament està negociant possibles solucions.