Del Sàhara a Tarragona: la 'llengua de pols’ que podria arribar a la demarcació aquest cap de setmana

La calima tornarà a trepitjar la Península. És el que prediuen els models meteorològics per a la recta final d’aquesta setmana, que asseguren que una gran massa de pols en suspensió procedent del Sàhara emigrarà fins el nostre país i pujarà a més travessant altres territoris del continent europeu. És una situació totalment anòmala, ja que aquesta pols càlida recorrerà diversos països i podria arribar fins i tot a Noruega o Suècia.

Tal com detallen des de Meteored, després d’haver tingut la Setmana Santa més plujosa del segle, la situació ha començat a canviar aquesta setmana amb una nova pujada de les temperatures. Aquesta estabilitat continuarà tota la setmana, amb valors realment alts que poden assolir registres rècord de fins a 30 graus en algunes zones.

Malgrat això, sí s’esperen pluges a Galícia, ja que s’ha format una nova borrasca. Anomenada com Olívia, aquesta no arribarà a afectar la resta de la Península, ja que continuarà pujant fins les illes britàniques, però sí que podrà deixar fins 100 litres per metre quadrat en territori gallec.

La disposició d’aquesta borrasca i altres fronts al seu voltant és precisament el que portarà a la Península la pols en suspensió. Així, una llengua d’aquest material sortirà des del Marroc i afectarà primer les Illes Canàries, per anar després desplaçant-se fins la Península.