L’EMT té 17 inspectors i cinc vehicles per a controlar unes 6.000 places regulades

Més de 350 places de zona regulada per cada inspector. Aquest és el balanç de la plantilla d’inspectors amb la qual compta l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona. Cal destacar que la companyia pública també disposa de dos cotxes equipats amb control visual, que detecta automàticament els vehicles estacionats de forma irregular, i tres motocicletes com a vehicles de suport. Tot aquest equip per a controlar unes sis mil places regulades a la ciutat.

Precisament, segons ha pogut saber Diari Més, el Comitè d’Empresa de la companyia ja avisava de la situació en una carta adreçada a l’alcalde Rubén Viñuales i a la presidenta de l’EMT, Sonia Orts. Els treballadors van reclamar un augment d’agents, ja que «hi ha previst duplicar les places de zona regulada». El document es va enviar al gener a les autoritats.

De moment, no hi ha oberta cap convocatòria de personal per aquests llocs de treball. L’última convocatòria que va fer la companyia pública va ser a l’octubre del 2022. Segons expliquen fonts de l’empresa pública, encara s’estan definint les noves zones regulades i, quan culmini el procés, «es coneixeran les noves necessitats de personal». Tot i això, segons indiquen les mateixes fonts, està previst que, en breu, s’iniciï un expedient de contractació de nous vehicles. Seran un cotxe i una motocicleta que disposaran d’equips d’inspecció automàtica visual.

Increment de zones

En els darrers mesos, l’Ajuntament ha pintat 1.125 noves places de zona verda a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII i 353 del mateix color al sector nord de la ciutat. Al centre de la ciutat, hi ha 5.129 places d’aparcament en superfície, segons indica la web de l’Ajuntament. Gran part d’aquestes places són regulades.

Requisit: B2 de català

Entre els requisits per a ser inspector, hi ha: tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea; tenir 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa; no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de la feina; tenir l’ESO, Graduat Escolar o equivalents, o una titulació superior; tenir el nivell B2 de català; i disposar del carnet B.

Les seves tasques són formular denúncies per infracció de les ordenances municipals; controlar l’aparcament i el temps d’estacionament dels vehicles en els estacionaments regulats de superfície; posar en marxa i tancament dels parquímetres i avisar a la persona competent de les possibles infraccions detectades.