Liciten el projecte per instal·lar ancoratges ecològics a la punta de la Mora de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el projecte d'instal·lació d'ancoratges a la punta de la Mora. La redacció de la proposta, inclosa en el programa Tarragona GreenBelt'26, ha de definir els treballs previs a la instal·lació per determinar el sistema més adequat. L'actuació pretén evitar l'impacte ambiental sobre el medi subaquàtic, ja sigui per l'arrossegament de cadenes, el moviment d'estructures en temporals o la progressiva degradació de materials.

L'espai marí pertany a la Xarxa Natura 2000 i es té constància de la presència de comunitats marines sensibles com la Cymodocea nodosa. El projecte compta amb fons europeus i el concurs per a la seva redacció torna a sortir a licitació després de declarar-se desert al novembre. Les propostes que es presentin al concurs hauran de determinar tant les prescripcions exigides sobre l'equip humà com el material necessari per a la redacció del projecte, així com la recopilació d'informació existent sobre el litoral i els fons marins.

A la vegada, hauran d'incloure la identificació de les zones sensibles en les quals es produeix una superposició de l'abalisament respecte als espais protegits, espais sensibles i praderes de fanerògames marines, determinar el sistema d'ancoratge més adequat, definir el termini d'execució dels treballs i finalment determinar el pressupost de licitació d'execució dels treballs. L'àmbit d’actuació comprèn l'espai marí des de la punta de la creueta a la Cala Jovera, 25 metres al nord i 25 metres al sud, de la línia paral·lela a la costa ubicada a 200 metres.