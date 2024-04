El Festival Itinera busca talent musical als 100 micropobles de Tarragona

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Festival Itinera i la Fundació ‘La Caixa’ van presentar aquest dimecres, al CaixaForum de Tarragona, una cerca d’artistes musicals procedents de micropobles, fent una crida especial als grups dels 100 micropobles de la demarcació. La convocatòria es va obrir el 8 de març i finalitzarà el 10 de maig.

Els guanyadors seran anunciats el dia 3 de juny, i formaran part de la programació de la nova edició del festival, que se celebrarà de l’1 de juny i al 31 d’octubre. La convocatòria va adreçada a formacions musicals d’un a quatre membres, i l’únic requisit és que almenys un 15% dels participants estiguin empadronats en un micropoble.

«Volem que aquesta convocatòria arribi a totes les persones, i especialment a aquells territoris que es troben en situació de vulnerabilitat. Entenem la cultura com a palanca de transformació social, i per això apostem per promoure el talent arreu del territori, més enllà de les grans ciutats», va afirmar la responsable territorial a Catalunya de la Fundació ‘la Caixa’, Patricia Alocén.

El projecte compta també amb la col·laboració de l’Associació de Micropobles de Catalunya, una entitat creada per defensar i visibilitzar aquests municipis rurals de menys de 1.000 habitants, que ocupen un 51% del territori català.

El president de l’associació, Joan Solà Bosch, va destacar la importància d’aquest festival i la seva funció, és a dir, promoure la igualtat d’oportunitats i donar suport a artistes establerts a l’entorn rural de Catalunya. «Ocupem més de la meitat de territori, però no arribem al 3% de la població. Si realment volem un equilibri territorial, hem de pensar també en la cultura. El territori necessita aquest servei», va afirmar el president.

La quarta edició

Enguany, Itinera celebra la seva quarta edició. El projecte va néixer l’any 2021 a partir de la necessitat de portar la música i la cultura als micropobles, més enllà del «típic concert de festa major», va explicar Solà. «És un festival que ha anat creixent, s’ha fet música de tot el món», va afirmar Agnès Fort, directora d’Itinera.

«Amb aquesta convocatòria tanquem el cicle i aconseguim apropar-nos més a la realitat dels micropobles des del punt de vista dels seus músics», va explicar Fort. A més, va avançar que la iniciativa està tenint molt bona resposta. «Estan havent-hi més participants dels que imaginàvem», va apuntar la directora.

La presentació també va comptar amb l’actuació de la cantant i compositora ebrenca Laura Garí, i el pianista Jorge Varela. «Per artistes de micropobles, iniciatives com aquesta convocatòria són una oportunitat de tenir un altaveu i poder ser descoberts. El Festival Itinera permet no només descobrir talent sinó també descobrir entorns que els artistes adorem», va comentar Garí.