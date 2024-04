La façana de l'Ajuntament de Tarragona lluirà renovada i amb nova il·luminació per Sant Magí

Les obres de rehabilitació de la façana de l'Ajuntament de Tarragona i de la seva il·luminació ornamental han començat aquesta setmana i s'espera que estiguin enllestides abans de mitjans d'agost, coincidint amb la festa major de Sant Magí. Aquest dijous els operaris estan acabant de muntar la bastida que ha de permetre aturar la degradació de la pintura i d'alguns elements decoratius de l'entrada principal del Palau Municipal. Els treballs, pressupostats en uns 600.000 euros, no impediran el funcionament normal del consistori, ja que l'accés principal de la plaça de la Font es mantindrà obert. La intervenció és la continuació d'una fase anterior executada el 2022 per reparar la coberta i la cornisa de l'edifici.

El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, ha explicat que són unes obres «esperades» i que la façana pateix degradació per diferents motius. «El punt crític és la pintura, però també aprofitarem per fer una renovació dels balcons i finestres que toquen a la plaça de la Font», ha puntualitzat.

Amb tot, mancarà la renovació de dos punts de l'interior del Palau Municipal que també fa anys arrosseguen problemes. D'una banda, la sala d'actes, per la qual «ja hi ha partida» per a les obres de rehabilitació. De l'altra, el saló de plens, que porta més d'un any tancat per diverses deficiències, fet que ha obligat a traslladar els plenaris municipals en diversos espais -com la mateixa sala d'actes on es fan actualment-. Aquesta darrera intervenció «va més endarrerida», ha reconegut García.

Conveni endarrerit

Per altra banda, García ha manifestat que la convocatòria electoral del 12-M està dificultant la renovació del conveni entre ajuntament i Generalitat que ha de permetre que el govern català aporti 100.000 euros per a millores al patrimoni romà. En concret, està previst destinar aquests diners a treballs de l'amfiteatre. Tot i això, el conseller es mostra tranquil perquè «se signi quan se signi tindrà efectes a 1 de gener d'enguany».