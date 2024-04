El PP demana un POUM «ambiciós» per assegurar el futur creixement de Tarragona

El PP de Tarragona demana un POUM «ambiciós» per assegurar el futur creixement de la ciutat. El grup municipal considera que s’ha de preveure el màxim sòl urbanitzable dins dels límits legals, i que serà la demanda qui acabi de decidir cap a on s’haurà de crèixer. Una línia estratègica del grup que coincideix amb la majoria dels principals agents econòmics i socials de la ciutat amb els que s’ha reunit el grup durant els últims mesos.

La portaveu del Grup Municipal del PP, Maria Mercè Martorell, ha reiterat que Tarragona necessita desenvolupar-se i que el lloc natural per fer-ho és cap a Llevant, de cara al mar. «S’ha de preveure el màxim sòl possible, perquè després la demanda serà la qui acabi de decidir quin és el lloc on construir. El que sí que està clar és que tota la zona de Ponent s’ha de dignificar, rehabilitar i apostar pels serveis i les zones verdes i Llevant ha de créixer de manera controlada», ha expressat Martorell.

L’opció que planteja el PP és que la ciutat creixi per crear oportunitats i perquè la població es vulgui quedar a Tarragona. «La gent està marxant a llocs on hi ha habitatge disponible, en millors condicions i amb millors preus», ha manifestat la portaveu. Segons el grup municipal, els serveis de la ciutat no poden millorar amb la població actual i, és per aquest motiu, que s’ha d’aspirar a créixer i superar els 200.000 habitants perquè, per economia d’escala, els serveis siguin eficients. «Quanta més gent siguem, més pagarem impostos i no caldrà que siguin tan alts com els que es paguen ara», ha explicat Martorell.

El grup popular aposta per un futur POUM que sigui ambiciós i que afronti els reptes del futur. «S’ha de dibuixar al pla el futur desenvolupament de Tarragona. Aquesta decisió política marcarà si Tarragona esdevindrà una capital referent o que sigui una petita ciutat més de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Al final, això està afectant els tarragonins i tarragonines», ha explicat Martorell, qui critica que la proposta que ha presentat el govern municipal farà que la gent continuï marxant perquè la ciutat no millorarà.

El PP s’ha reunit durant els últims mesos amb la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, la Cambra de Comerç, el Gremi de la Construcció del Tarragonès, la Càtedra de l’Habitatge de la URV, l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat i el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona per recollir les seves inquietuds. Els agents han mostrat la seva preocupació per la situació i la necessitat urgent de creixement de la ciutat.